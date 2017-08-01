В Сочи снесут незаконные торговые павильоны

У рынка «ТВС» в Лазаревском районе Сочи начнутся работы по сносу торговых точек. Несмотря на то, что решение суда уже получено, павильоны продолжают работать, что существенно сказывается на торговле законных магазинов внутри рынка.

Борьба с незаконными торговцами началась еще в 2011 году, когда предприниматели, работающие по всем правилам внутри рынка, пожаловались мэру.