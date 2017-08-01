В Сочи снесут незаконные торговые павильоны
Решение суда о демонтаже точек уже получено.
Решение суда о демонтаже точек уже получено.
У рынка «ТВС» в Лазаревском районе Сочи начнутся работы по сносу торговых точек. Несмотря на то, что решение суда уже получено, павильоны продолжают работать, что существенно сказывается на торговле законных магазинов внутри рынка.
Борьба с незаконными торговцами началась еще в 2011 году, когда предприниматели, работающие по всем правилам внутри рынка, пожаловались мэру.
«За шесть лет прошло несколько судебных процессов в судах разных инстанций. Кроме того, то, что торговля ведется с нарушением норм, доказали выводы экспертов. Идет нарушение противопожарных норм, санитарных норм, строительных. В соответствии с этой экспертизой арбитражный суд вынес решение об удовлетворении требований администрации. И по результатам экспертизы было выявлено не 18 литеров, которые подлежат сносу, а 24 литера», — сообщает