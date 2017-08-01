Воронежцы находятся в огненном кольце из-за заброшенных домов
ОНФ добивается сноса расселенных и заброшенных домов в Воронеже.
ОНФ добивается сноса расселенных и заброшенных домов в Воронеже.
Программа переселения граждан из аварийного жилья в Воронеже идет полным ходом, и поэтому в городе увеличилось число заброшенных домов.
Активисты Общероссийского народного фронта провели рейд по дворам Воронежа и теперь добиваются сноса опасных домов, которые делят территорию с новым домами и создают реальную угрозу их жизни и благополучию.
«Все лето мы находились в огненном кольце. Выбегаем на улицу при каждой тревоге. Каждый из этих домов горел по несколько раз. Пожары происходят с ярко выраженным очагом возгорания, всегда на крыше, сделанной полностью из дерева, чувствуется запах бензина», — рассказала жительница дома на переулке Гвардейском Наталья Протопопова.
На Ленинградской несколько домов, а также гаражи и сараи ждут сноса от двух и более нет. Дети из новостроек играют во дворе, полном битого стекла и строительного мусора. Кроме того, на Ленинградской, 32 обнаружили открытый канализационный колодец. На улице 9 Января дом № 50 угрожает разрушающейся кирпичной кладкой, такая же ситуация на Машиностроителей, 42.