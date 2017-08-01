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13:57 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Максим Решетников оценил промышленный потенциал Чайковского

ПЕРМЬ, 1 августа, ФедералПресс. Максим Решетников оценил потенциал предприятий Чайковского в ходе поездки в этот город. Он побывал на построенном заводе компании «Новые фитинговые технологии» и посетил группу компаний «Чайковский текстиль».

Глава Прикамья заявил, что «Новые фитинговые технологии» и «Чайковский текстиль» — флагманы местной промышленности. На «Новых фитинговых технологиях» есть потенциал роста количества рабочих мест — до 400 человек, сейчас там трудятся 130 сотрудников. Предприятие открывает производство соединительных деталей трубопроводов в августе 2017 года, идет набор сотрудников. В проект инвестировано 4,4 млрд рублей. С предприятием регион заключил региональный специнвестконтракт: инвестору предоставлены налоговые льготы на период окупаемости проекта.

На «Чайковском текстиле» 1300 рабочих мест. Группа компаний производит ткани оборонного и гражданского назначения, униформу и спецодежду. Основными заказчиками являются Минобороны РФ и крупные предприятия. Сейчас компания намерена производить ткани с защитными свойствами для спецодежды. Это позволит заместить продукцию иностранных компаний на российском рынке и снизить долю импорта с 58% до 38%.

Врио губернатора отметил, что у Чайковского есть потенциал развития торговли, в городе можно построить крупный ТЦ. Он напомнил местным властям: для привлечения инвестора нужно подготовить земельные участки, подвести инженерную инфраструктуру.

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