Максим Решетников оценил промышленный потенциал Чайковского

Глава Прикамья заявил, что «Новые фитинговые технологии» и «Чайковский текстиль» — флагманы местной промышленности. На «Новых фитинговых технологиях» есть потенциал роста количества рабочих мест — до 400 человек, сейчас там трудятся 130 сотрудников. Предприятие открывает производство соединительных деталей трубопроводов в августе 2017 года, идет набор сотрудников. В проект инвестировано 4,4 млрд рублей. С предприятием регион заключил региональный специнвестконтракт: инвестору предоставлены налоговые льготы на период окупаемости проекта.

На «Чайковском текстиле» 1300 рабочих мест. Группа компаний производит ткани оборонного и гражданского назначения, униформу и спецодежду. Основными заказчиками являются Минобороны РФ и крупные предприятия. Сейчас компания намерена производить ткани с защитными свойствами для спецодежды. Это позволит заместить продукцию иностранных компаний на российском рынке и снизить долю импорта с 58% до 38%.