В Омске добавили выделенных полос для автобусов и маршруток
В Омске на дорогах появились новые выделенные для пассажирского транспорта полосы.
В Омске на дорогах появились новые выделенные для пассажирского транспорта полосы.
Их добавили на участок улицы Интернациональной между Герцена и Орджоникидзе в обоих направлениях и на промежуток от Комсомольского моста до остановки «Госпиталь», где выделенные полосы действовали и ранее.
Кроме того, изучается возможность организации выделенных полос на Красном Пути и проспекте Мира, сообщает
Сейчас в Омске уже действует ряд выделенных полос, в том числе и на участках проспекта Маркса.