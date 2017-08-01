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13:16 (мск), источник: СуперОмск

В Омске добавили выделенных полос для автобусов и маршруток

В Омске на дорогах появились новые выделенные для пассажирского транспорта полосы.

Их добавили на участок улицы Интернациональной между Герцена и Орджоникидзе в обоих направлениях и на промежуток от Комсомольского моста до остановки «Госпиталь», где выделенные полосы действовали и ранее.

Кроме того, изучается возможность организации выделенных полос на Красном Пути и проспекте Мира, сообщает пресс-служба мэрии.

Сейчас в Омске уже действует ряд выделенных полос, в том числе и на участках проспекта Маркса.

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