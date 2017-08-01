В Омске добавили выделенных полос для автобусов и маршруток

Их добавили на участок улицы Интернациональной между Герцена и Орджоникидзе в обоих направлениях и на промежуток от Комсомольского моста до остановки «Госпиталь», где выделенные полосы действовали и ранее.

Кроме того, изучается возможность организации выделенных полос на Красном Пути и проспекте Мира, сообщает пресс-служба мэрии.