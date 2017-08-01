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15:15 (мск), источник: Вести - Калининград

Новый терминал «Храброво» начал принимать международные рейсы

Во вторник, 1 августа, в новый пассажирский терминал «Храброво» начали переводить международные рейсы. Об этом передаёт корреспондент калининградских «Вестей».

Источник: Вести - Калининград

В левом крыле заработали пункт пропуска и зона таможенного контроля. Пока международные рейсы обслуживаются только «на прилёт».

Первыми досмотр прошли пассажиры, прибывшие из Минска.

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