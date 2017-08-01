Новый терминал «Храброво» начал принимать международные рейсы
Во вторник, 1 августа, в новый пассажирский терминал «Храброво» начали переводить международные рейсы. Об этом передаёт корреспондент калининградских «Вестей».
Во вторник, 1 августа, в новый пассажирский терминал «Храброво» начали переводить международные рейсы. Об этом передаёт корреспондент калининградских «Вестей».
В левом крыле заработали пункт пропуска и зона таможенного контроля. Пока международные рейсы обслуживаются только «на прилёт».
Первыми досмотр прошли пассажиры, прибывшие из Минска.