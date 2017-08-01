Вместо промзоны в Воронеже появится жилой квартал
Бывшую территорию завода «Сельмаш» застроят многоэтажками.
Бывшую территорию завода «Сельмаш» застроят многоэтажками.
Воронежская мэрия одобрила проект строительства жилого комплекса на территории бывшего завода «Сельмаш», ограниченной улицами 9 Января, Революции 1905 года и Донбасская.
В бывшей промзоне на 13 га появится жилой квартал на 7,4 тыс. новосёлов. В жилкомплексе «Современник» возведут 17-этажные дома башенного типа и секционные здания от 14 до 25 этажей.
Также здесь запланированы строительство трёх детских садов, поликлиники,