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15:16 (мск), источник: АиФ Черноземье

Вместо промзоны в Воронеже появится жилой квартал

Бывшую территорию завода «Сельмаш» застроят многоэтажками.

Источник: Аргументы и факты

Воронежская мэрия одобрила проект строительства жилого комплекса на территории бывшего завода «Сельмаш», ограниченной улицами 9 Января, Революции 1905 года и Донбасская.

В бывшей промзоне на 13 га появится жилой квартал на 7,4 тыс. новосёлов. В жилкомплексе «Современник» возведут 17-этажные дома башенного типа и секционные здания от 14 до 25 этажей.

Также здесь запланированы строительство трёх детских садов, поликлиники, физкультурно-оздоровительного комплекса и реконструкция школы № 45.

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