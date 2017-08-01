В Калининграде Мутко ознакомился с ходом реконструкции аэропорта Храброво

Генеральный директор аэропорта Александр Корытный представил план работ. По его словам, в ближайшее время второй пусковой комплекс будет полностью передан под реконструкцию.

1 августа открылась зона прилета международных воздушных линий. Оборудован временный пункт пропуска через государственную границу и таможенный пост. Первые пассажиры зарубежных рейсов обслуживались в новом терминале.

Как подчеркнул Антон Алиханов, региональные власти продолжат контролировать работы по аэровокзальному комплексу и прилегающей территории.

Виталий Мутко отметил, что должны быть выдержаны все сроки и с соответствующим качеством, прокомментировали сетевому социально-экономическому журналу «Панорама» в пресс-службе правительства Калининградской области.

«Регион со своей стороны проследит, чтобы аэропорт функционировал надлежащим образом и пассажирам оказывались все услуги», — подчеркнул Алиханов.

Также в программе рабочего визита гостя из Москвы — осмотр спортивной, транспортной и туристской инфраструктуры к матчам Чемпионата мира по футболу 2018 года.

Досье. 20 июля 2017 года после получения заключения Центрального Управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору I пусковой комплекс аэровокзала начал работу в тестовом режиме.

25 июля 2017 года получено разрешение Федерального агентства воздушного транспорта на ввод I пускового комплекса в эксплуатацию.

На выполнение строительно-монтажных работ срок ввода в эксплуатацию II пускового комплекса определена дата — 30 марта 2018 года, сообщили в облправительстве собкору сетевой газеты Янтарный Край — Online Калининград.

С 22 июля 2017 года в новом терминале начали обслуживать прилетающих внутренними рейсами пассажиров. А с 26 июля 2017 года в новой части пассажирского терминала аэропорта «Храброво» начали обслуживать вылетающих внутренними рейсами пассажиров.

Рейсы ВВЛ будут постепенно переводиться в новый терминал. Начиная с 26 июля, ежедневно будут отправлять по несколько рейсов в день, постепенно количество отправленных через новый терминал рейсов будет увеличиваться. Планируется, что все рейсы, в том числе и международных воздушных линий, окончательно будут переведены в новую часть пассажирского терминала в течение 2−3 недель.

На привокзальной площади продолжаются работы по благоустройству, кладется асфальт, оборудуются места подъезда к зданию терминала.