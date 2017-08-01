Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Киев бьет тревогу: водная блокада Крыма уничтожает Украину - СМИ
В «чистых» губках для посуды живет больше микробов
Обвиняемая в ДТП с «пьяным» мальчиком сделала заявление в суде
Интерьер недели: современная квартира в кирпичной пятиэтажке
17-летняя школьница стала самой красивой девушкой США (фото)
Ложь и правда о «русских хакерах» Кто стоит за кибератаками по всему миру и почему Запад обвиняет мифических русских хакеров?
СМИ сообщили об уходе Андрея Малахова с «Первого канала»
Умерла Жанна Моро
В Берлине нашли заброшенный автосервис, где чинили «Москвичи»
Ferrari сгорел дотла через час после покупки
Кристина Орбакайте рассказала о подарке для сына - СМИ
СМИ: Леру Кудрявцеву без макияжа не узнали в Сети
63-летняя Ангела Меркель отдыхает в Италии в странном наряде
Пресняков и его жена хотят навсегда уехать из России
Савченко: лишение Саакашвили гражданства дорого обойдется Украине
Совфед о санкциях: Объявление политической войны
В России рухнул спрос на жилье
Вышел новый закон в сфере ЖКХ
Фоторепортажи
8Крупнейшие катастрофы на авиашоу
12Репетиция соревнований «Танковый биатлон-2017»
14:02 (мск), источник: Янтарный край

В Калининграде Мутко ознакомился с ходом реконструкции аэропорта Храброво

В Калининграде заместитель председателя правительства Российской Федерации Виталий Мутко вместе с временно исполняющим обязанности губернатора Калининградской области Антоном Алихановым 1 августа осмотрели аэропорт Храброво.

Генеральный директор аэропорта Александр Корытный представил план работ. По его словам, в ближайшее время второй пусковой комплекс будет полностью передан под реконструкцию.

1 августа открылась зона прилета международных воздушных линий. Оборудован временный пункт пропуска через государственную границу и таможенный пост. Первые пассажиры зарубежных рейсов обслуживались в новом терминале.

Как подчеркнул Антон Алиханов, региональные власти продолжат контролировать работы по аэровокзальному комплексу и прилегающей территории.

Виталий Мутко отметил, что должны быть выдержаны все сроки и с соответствующим качеством, прокомментировали сетевому социально-экономическому журналу «Панорама» в пресс-службе правительства Калининградской области.

«Регион со своей стороны проследит, чтобы аэропорт функционировал надлежащим образом и пассажирам оказывались все услуги», — подчеркнул Алиханов.

Также в программе рабочего визита гостя из Москвы — осмотр спортивной, транспортной и туристской инфраструктуры к матчам Чемпионата мира по футболу 2018 года.

Досье. 20 июля 2017 года после получения заключения Центрального Управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору I пусковой комплекс аэровокзала начал работу в тестовом режиме.

25 июля 2017 года получено разрешение Федерального агентства воздушного транспорта на ввод I пускового комплекса в эксплуатацию.

На выполнение строительно-монтажных работ срок ввода в эксплуатацию II пускового комплекса определена дата — 30 марта 2018 года, сообщили в облправительстве собкору сетевой газеты Янтарный Край — Online Калининград.

С 22 июля 2017 года в новом терминале начали обслуживать прилетающих внутренними рейсами пассажиров. А с 26 июля 2017 года в новой части пассажирского терминала аэропорта «Храброво» начали обслуживать вылетающих внутренними рейсами пассажиров.

Рейсы ВВЛ будут постепенно переводиться в новый терминал. Начиная с 26 июля, ежедневно будут отправлять по несколько рейсов в день, постепенно количество отправленных через новый терминал рейсов будет увеличиваться. Планируется, что все рейсы, в том числе и международных воздушных линий, окончательно будут переведены в новую часть пассажирского терминала в течение 2−3 недель.

На привокзальной площади продолжаются работы по благоустройству, кладется асфальт, оборудуются места подъезда к зданию терминала.

В финальном виде площадь пассажирского терминала составит 40 кв. м. Аэропорт будет рассчитан на пассажиропоток 3,5 миллиона человек в год. По проекту максимальная пропускная способность составит 1250 пассажиров в час, а во время ЧМ по футболу она достигнет 1950 человек в час в одном направлении. В аэровокзале будут работать схемы реверсивного движения пассажиров. Кроме того, будут устанавливаться 38 дополнительных мобильных кабин паспортного контроля, при этом будет открыто 22 стационарных пункта.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
В Калининграде Мутко ознакомился с ходом реконструкции аэропорта Храброво
Путин подписал закон об оплате общедомовых коммунальных услуг
В Сирии сообщили о гибели 60 человек при ударе ВВС коалиции США
Табачные компании предложили ввести минимальную цену на сигареты
Все машины посольства США покинули дачу в Серебряном Бору
Пенс анонсировал скорое подписание Трампом санкций против России
Суд взыскал с «Трансаэро» 288 млн рублей в пользу «Аэрофлота»
Зимбабвийские разведчики объяснили неудачу в сибирском лесу
Спорт
И все — за одного: «Спартак» отменяет кризис Слухи о кризисе "Спартака" оказались сильно преувеличены
Авто
Воры украли крупную партию «айфонов» из едущего грузовика (видео) Способ совершения преступления оказался настолько необычным, что поначалу поставил полицейских в тупик
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
61-летняя Наталья Андрейченко снова сыграет Мэри Поппинс Актриса рассказала о современном продолжении советского фильма
Недвижимость
13 интересных идей для маленькой кухни
В России рухнул спрос на жилье
Льготы по оплате электроэнергии сократят
В России упразднили понятие «дача»
Леди
Что носить в жару, если вы ненавидите открытую одежду: 5 идей Если вы не любите открытую одежду и большую часть дня прячетесь в тени, рассказываем, как одеваться в жаркие дни в мегаполисе с комфортом для себя.
Дети
Стефания Маликова поступила в престижный вуз Дочь Дмитрия Маликова дала полезный совет будущим выпускникам.
Все о ремонте
5 правил быстрого ремонта
Как оформить интерьер в стиле минимализм
10 интересных идей для фартука на кухне
Как использовать для хранения место вокруг окна
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь