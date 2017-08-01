Воронеж оказался в конце рейтинга городов по сумме семейных сбережений

Источник: РИА "Воронеж"

Воронежские семьи в случае отсутствия средств к существованию смогут прожить на свои сбережения около 11 месяцев. Накопления на «черный день» делают 53% семей города, сообщили аналитики Финансового института при правительстве РФ. Итоги исследования опубликовали во вторник, 1 августа. В Воронеже предполагаемый срок существования семьи на свои сбережения оказался одним из самых низких в стране.

Исследование основано на данных, полученных с использованием социологических опросов. Опросы прошли в первой половине 2017 года в городах с населением более 250 тыс. человек. По подсчетам исследователей, накопления обеспечивают существование российской семьи в среднем на 14 месяцев. Доля российских семей, регулярно делающих сбережения, составила 26%. Еще 27% откладывают деньги от случая к случаю.

Дольше всего (19−20 месяцев) на свои сбережения могут прожить семьи во Владивостоке, Комсомольске-на-Амуре, Москве. Жителям Новокузнецка, Хабаровска, Нижнего Новгорода, Оренбурга, Красноярска хватит сбережений на 18 месяцев, Уфе и Липецке. Меньше всего денег накопили семьи в Воронеже, Волгограде и Набережных Челнах (10−11 месяцев).