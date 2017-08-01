Воронеж оказался в конце рейтинга городов по сумме семейных сбережений
Горожанам хватит накоплений на 11 месяцев.
Горожанам хватит накоплений на 11 месяцев.
Воронежские семьи в случае отсутствия средств к существованию смогут прожить на свои сбережения около 11 месяцев. Накопления на «черный день» делают 53% семей города, сообщили аналитики Финансового института при правительстве РФ. Итоги исследования опубликовали во вторник, 1 августа. В Воронеже предполагаемый срок существования семьи на свои сбережения оказался одним из самых низких в стране.
Исследование основано на данных, полученных с использованием социологических опросов. Опросы прошли в первой половине 2017 года в городах с населением более 250 тыс. человек. По подсчетам исследователей, накопления обеспечивают существование российской семьи в среднем на 14 месяцев. Доля российских семей, регулярно делающих сбережения, составила 26%. Еще 27% откладывают деньги от случая к случаю.
Дольше всего (19−20 месяцев) на свои сбережения могут прожить семьи во Владивостоке,
Чаще всего российские семьи откладывали деньги на страхование на случай непредвиденных обстоятельств (болезней, аварий, несчастных случаев), поддержку детей, путешествия, приобретение и ремонт недвижимости. Аналитики отметили, что на срок существования семьи на сбережения влияют не только ее финансовое благосостояние, но и стоимость жизни в городе.