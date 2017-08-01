Часть новой набережной реки Белой откроют уже в 2017 году

Строительство новой набережной реки Белой в Уфе идет полным ходом: на участке в районе бассейна Юность уже появились декоративные бетонные плиты и установлены ажурные ограждения. Строители обещают завершить все работы в срок, а часть прогулочной зоны будет готова уже в этом году.