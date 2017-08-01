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13:28 (мск), источник: Комсомольская правда

Часть новой набережной реки Белой откроют уже в 2017 году

Обновленная набережная станет новой достопримечательностью Уфы.

Строительство новой набережной реки Белой в Уфе идет полным ходом: на участке в районе бассейна Юность уже появились декоративные бетонные плиты и установлены ажурные ограждения. Строители обещают завершить все работы в срок, а часть прогулочной зоны будет готова уже в этом году.

Как сообщает ГТРК Башкортостан, сейчас строителями укрепляется береговая линия, специальные плавучие краны отсыпают песок и гравий. В дальнейшем планируется благоустроить территорию и создать зону для прогулок и отдыха.

По проекту на Набережной возведут лестничные сходы, пандусы, велодорожки, будет установлено наружное освещение и архитектурная подсветка.

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