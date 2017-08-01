Крым соберет рекордный урожай зерна в 2017 году

Как сообщает ведомство, сбор зерна на полуострове в бункерном весе составит 1,7 млн тонн, в чистом — 1,6 млн тонн. В предыдущие два года урожай в республике не превышал 1,3 млн тонн в чистом весе.

По данным на 31 августа, зерно в Крыму убрано с 93,3% запланированных площадей (с 491 тыс. га). Намолочено 1,612 млн тонн (в бункерном весе) против 1,424 млн тонн на аналогичную дату прошлого года.