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13:27 (мск), источник: Интерфакс

Крым соберет рекордный урожай зерна в 2017 году

1 августа. Interfax-Russia.ru — Крым в этом году соберет рекордный урожай зерна, прогнозируют в Минсельхозе РФ.

Как сообщает ведомство, сбор зерна на полуострове в бункерном весе составит 1,7 млн тонн, в чистом — 1,6 млн тонн. В предыдущие два года урожай в республике не превышал 1,3 млн тонн в чистом весе.

По данным на 31 августа, зерно в Крыму убрано с 93,3% запланированных площадей (с 491 тыс. га). Намолочено 1,612 млн тонн (в бункерном весе) против 1,424 млн тонн на аналогичную дату прошлого года.

Урожайность в этом году выше прошлогодней и составляет 31,3 ц/га (29 ц/га) в прошлом году.

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