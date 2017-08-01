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13:54 (мск), источник: АиФ Волгоград

Волгоградская область берет еще один кредит на 1,5 миллиарда рублей

Волгоградские власти берут еще 1,5 миллиарда рублей в кредит.

Как сообщает корреспондент «АиФ-Волгоград», соответствующие два лота появились на сайте госзакупок. Один из них — получение кредита на сумму в один миллиард рублей, переплата по которому составит 300 миллионов рублей. Второй лот — получение кредита на 0,5 миллиарда рублей, переплата по нему составит 150 миллионов рублей. Оба заема берутся до 2020 года для восполнения дефицита бюджета области и погашения части госдолга.

Напомним, что государственный долг Волгоградской области на данный момент составляет 53,4 миллиарда рублей.

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