Волгоградская область берет еще один кредит на 1,5 миллиарда рублей

Как сообщает корреспондент «АиФ-Волгоград», соответствующие два лота появились на сайте госзакупок. Один из них — получение кредита на сумму в один миллиард рублей, переплата по которому составит 300 миллионов рублей. Второй лот — получение кредита на 0,5 миллиарда рублей, переплата по нему составит 150 миллионов рублей. Оба заема берутся до 2020 года для восполнения дефицита бюджета области и погашения части госдолга.