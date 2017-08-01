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17:00 (мск), источник: Клопс.ru

На Приморском кольце к ЧМ-2018 установят опору ЛЭП в виде волка Забиваки

На Приморском кольце установят 25-метровую тематическую опору «Волк Забивака».

Как сообщили в пресс-службе «Янтарьэнерго», зампреду правительства РФ Виталию Мутко презентовали стилизованную опору линии электропередачи. Она появится по маршруту следования в города-курорты Калининградской области — Зеленоградск и Светлогорск.

Она будет включена в линию, которая запитывает аэропорт. Опора будет изготовлена по индивидуальному проекту. Высота конструкции составит 25 метров, ширина —19,7 метра. Схожую тематическую опору в виде бегущих футболистов установили энергетики Пермского края также в рамках подготовки к ЧМ-2018.

Официальным талисманом чемпионата мира по футболу 2018 года стал волк. Тогда Мутко отмечал, что именно волк является «олицетворением России», а имя Забивака было придумано путём коллективных усилий. Он отметил, что это хорошее имя, которое легко переводится, кроме того, есть возможность его запатентовать.

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