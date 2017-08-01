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14:23 (мск), источник: Фонтанка

Администрация президента не поддержала выделение 2 млрд на уже построенный Яхтенный мост

Администрация президента РФ отказала в выдаче гранта в 2 млрд рублей ассоциации строителей «Открытое пространство».

Источник: РИА "Новости"

Под видом развития институтов гражданского общества общественники-бизнесмены собирались строить мост на Крестовский остров в створе Яхтенной улицы.

Как сообщается 1 августа на сайте президентских грантов, проект «Строительство моста с выходом на Крестовский остров в створе Яхтенной ул.» за 1,9 млрд рублей не получил поддержки оператора президентских грантов. Причина не сообщается.

При этом на данный момент мост в створе Яхтенной улицы уже построен и в мае был открыт. На это и было потрачено как раз 2 млрд рублей.

Ассоциация строителей «Открытое пространство» учреждена, согласно данным СПАРК-Интерфакс, ЗАО «Пилон», ЗАО «АБЗ-Дорстрой», ПО «Возрождение», АО «ВАД» и ОАО «Метрострой».

Отметим, что 1 августа стали известны победители конкурса президентских грантов. В Петербурге победителями стали 50 НКО. Среди них — большинство организаций, связанных с помощью детям-инвалидам. Гранты получили музей Бродского, музей «Стрит-арта», Ботанический сад. 3,8 млн рублей направят на организацию Лихачевских научных чтений Университетом профсоюзов под руководством Александра Запесоцкого.

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Президентские средства направят организации «Вода живая» при петербургской епархии на просветительский проект «Древние тексты в современном мире». Среди тех, кому не достались президентские гранты, — казачье общество «Хутор Сосновский», Российское военно-историческое общество и «Солдатские матери Санкт-Петербурга».

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