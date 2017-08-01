Администрация президента не поддержала выделение 2 млрд на уже построенный Яхтенный мост

Как сообщается 1 августа на сайте президентских грантов, проект «Строительство моста с выходом на Крестовский остров в створе Яхтенной ул.» за 1,9 млрд рублей не получил поддержки оператора президентских грантов. Причина не сообщается.

При этом на данный момент мост в створе Яхтенной улицы уже построен и в мае был открыт. На это и было потрачено как раз 2 млрд рублей.