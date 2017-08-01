Администрация президента не поддержала выделение 2 млрд на уже построенный Яхтенный мост
Администрация президента РФ отказала в выдаче гранта в 2 млрд рублей ассоциации строителей «Открытое пространство».
Администрация президента РФ отказала в выдаче гранта в 2 млрд рублей ассоциации строителей «Открытое пространство».
Под видом развития институтов гражданского общества
Как сообщается 1 августа на сайте президентских грантов, проект «Строительство моста с выходом на Крестовский остров в створе Яхтенной ул.» за 1,9 млрд рублей не получил поддержки оператора президентских грантов. Причина не сообщается.
Ассоциация строителей «Открытое пространство» учреждена, согласно данным
Отметим, что 1 августа стали известны победители конкурса президентских грантов. В Петербурге победителями стали 50 НКО. Среди них — большинство организаций, связанных с помощью
Президентские средства направят организации «Вода живая» при петербургской епархии на просветительский проект «Древние тексты в современном мире». Среди тех, кому не достались президентские гранты, — казачье общество «Хутор Сосновский», Российское