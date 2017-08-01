Эдхам Акбулатов проинспектировал ход ремонта дворов в Октябрьском районе

Глава Красноярска проинспектировал ход ремонта дворов в Октябрьском районе. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. Благоустройство общественных пространств и 204 дворовых территорий проходит в рамках федеральной программы «Городская среда», которая была инициирована «Единой Россией» в Госдуме.

Примечательно, что за счет средств экономии, образовавшейся в результате торгов, запланировано провести ремонт еще 11 дворов. Первой точкой инспекции мэра стал двор дома № 20 по ул. Менжинского.

«На счету нашего дома чуть более миллиона рублей, и эти средства мы с жителями решили потратить на ремонт подъездов. Чтобы накопить деньги на ремонт двора нам нужно несколько лет. А хочется, чтобы двор был красивым и уютным. Мы сами установили уличные тренажеры, песочницы, небольшой городок, карусель, но отремонтировать асфальт мы самостоятельно не можем. Честно скажу, что федеральная программа по благоустройству для нас, словно манна небесная. Мы провели собрание, 67% жителей поддержали участие в программе, мы готовы частично вложить собственные средства на благоустройство. Ведь все это будет сделано для нас, для жителей, для наших детей», — рассказала председатель совета дома Тамара Казак.

В течение августа во дворе будет выполнено асфальтирование, обустроены парковки, а в сентябре появятся малые архитектурные формы.

Также Эдхам Акбулатов обратил внимание на необходимость включения в такие работы ремонт асфальтового покрытия междворовых проездов.

«Необходимо сформировать реестр межквартальных проездов, примыкающих к дворовым территориям. Это позволит комплексно подойти к ремонтным работам, избежать межполосицы. Дворы отремонтированы, а проезды между ними, откровенно, в “убитом” состоянии, и нам необходимо принимать решения, которые позволят внести корректировки в программу», — подчеркнул мэр.

Один из дворов, который выбрал список максимальных работ, расположен на ул. Ладо Кецховели, 71А и 71Б. Здесь работы уже подходят к завершению — уложен асфальт, расширены парковочные карманы, выполнено благоустройство территории, обустроены пешеходные дорожки, а в ближайшее время будет установлен детский городок.

«Программа “Городская среда” не заканчивается 2017 годом, и 215 дворов — это только начало работы в Красноярске. Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев на форуме партии “Единая Россия” озвучил решение о продолжении реализации программы в 2018 году. Финансирование сохранится на уровне нынешнего года. Поэтому уже сейчас перед департаментом городского хозяйства, администрациями районов поставлена задача: уточнить списки и объемы необходимых работ, вести активное обсуждение с горожанами, какие дворы будут благоустроены. Необходимо тщательно проработать границы кадастровых участков, качественно подойти к формированию смет. Наша задача — учесть опыт, полученный нами в этом году, понять, что необходимо сделать, чтобы предложить максимально качественные решения для красноярцев», — говорит Эдхам Акбулатов.

Добавим, что одним из пунктов программы является активное участие жителей в ее реализации и софинансировании ремонтных работ. Общая сумма софинансирования в этом году составила более 22 млн рублей.