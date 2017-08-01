В Екатеринбурге по новой трамвайной ветке запустят два трамвая

Источник: УралИнформБюро

В Екатеринбурге по новой трамвайной ветке, проложенной по проспекту Ленина и улице Татищева, ко Дню города запустят два трамвая — № 18 и № 2.

Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе мэрии, № 18 теперь будет курсировать по маршруту «Шарташская — Волгоградская», № 2 по-прежнему будет следовать от Фрезеровщиков до ВИЗа.