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14:01 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

В Екатеринбурге по новой трамвайной ветке запустят два трамвая

Ко Дню города.

Источник: УралИнформБюро

В Екатеринбурге по новой трамвайной ветке, проложенной по проспекту Ленина и улице Татищева, ко Дню города запустят два трамвая — № 18 и № 2.

Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе мэрии, № 18 теперь будет курсировать по маршруту «Шарташская — Волгоградская», № 2 по-прежнему будет следовать от Фрезеровщиков до ВИЗа.

Проспект Ленина начали «пробивать» до Татищева в рамках подготовки к ЧМ-2018. Сначала чиновники заявляли, что откроют проезд для трамваев и автомобилей осенью. Позже сроки изменились: движение должны запустить ко Дню города, празднование которого намечено на 19 августа.

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