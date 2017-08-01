В Екатеринбурге по новой трамвайной ветке запустят два трамвая
Ко Дню города.
Ко Дню города.
В Екатеринбурге по новой трамвайной ветке, проложенной по проспекту Ленина и улице Татищева, ко Дню города запустят два трамвая — № 18 и № 2.
Как сообщили «Уралинформбюро» в
Проспект Ленина начали «пробивать» до Татищева в рамках подготовки к ЧМ-2018. Сначала чиновники заявляли, что откроют проезд для трамваев и автомобилей осенью. Позже сроки изменились: движение должны запустить ко Дню города, празднование которого намечено на 19 августа.