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18:01 (мск), источник: Городской репортер

В Таганроге проезд для льготников подорожает

В Таганроге увеличится цена льготного проезда в общественном транспорте по муниципальным маршрутам для пенсионеров и учащихся. Об этом сообщил глава администрации города Андрей Лисицкий.

«Решение о частичной отмене льгот позволит нам в случае улучшения экономической ситуации регулировать размеры компенсаций для транспортных компаний, и, соответственно, размеры стоимости проезда для граждан», — прокомментировал ситуацию Андрей Лисицкий.

Он пояснил, что ранее из-за состояния городского бюджета поднимался вопрос о возможности полностью отменить льготы для местных льготников.

«Дело в том, что компенсация транспортным предприятиям за перевозку льготников выплачивается из городской казны и является серьезной дополнительной нагрузкой — 25−30 млн рублей в год. Однако, несмотря на трудности с бюджетом, городские власти приняли решение сохранить добровольно взятые социальные обязательства. Льготный проезд не отменят. Но стоимость проезда изменится», — говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

Пенсионеры в автобусах, троллейбусах и трамваях вместо 8 рублей буду платить 12 рублей, а учащиеся место 11 рублей — 14 рублей. Сейчас тарифы на перевозки по регулируемым тарифам муниципальных маршрутов Таганрога составляют в городском наземном электрическом и автомобильном транспорте 16 рублей. Проезд по нерегулируемым маршрутам стоит 18 рублей.

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