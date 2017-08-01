В Таганроге проезд для льготников подорожает

«Решение о частичной отмене льгот позволит нам в случае улучшения экономической ситуации регулировать размеры компенсаций для транспортных компаний, и, соответственно, размеры стоимости проезда для граждан», — прокомментировал ситуацию Андрей Лисицкий.

Он пояснил, что ранее из-за состояния городского бюджета поднимался вопрос о возможности полностью отменить льготы для местных льготников.

«Дело в том, что компенсация транспортным предприятиям за перевозку льготников выплачивается из городской казны и является серьезной дополнительной нагрузкой — 25−30 млн рублей в год. Однако, несмотря на трудности с бюджетом, городские власти приняли решение сохранить добровольно взятые социальные обязательства. Льготный проезд не отменят. Но стоимость проезда изменится», — говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.