В Таганроге проезд для льготников подорожает
В Таганроге увеличится цена льготного проезда в общественном транспорте по муниципальным маршрутам для пенсионеров и учащихся. Об этом сообщил глава администрации города Андрей Лисицкий.
В Таганроге увеличится цена льготного проезда в общественном транспорте по муниципальным маршрутам для пенсионеров и учащихся. Об этом сообщил глава администрации города Андрей Лисицкий.
«Решение о частичной отмене льгот позволит нам в случае улучшения экономической ситуации регулировать размеры компенсаций для транспортных компаний, и, соответственно, размеры стоимости проезда для граждан», — прокомментировал ситуацию Андрей Лисицкий.
Он пояснил, что ранее
«Дело в том, что компенсация транспортным предприятиям за перевозку льготников выплачивается из городской казны и является серьезной дополнительной нагрузкой — 25−30 млн рублей в год. Однако, несмотря на трудности с бюджетом, городские власти приняли решение сохранить добровольно взятые социальные обязательства. Льготный проезд не отменят. Но стоимость проезда изменится», — говорится в сообщении
Пенсионеры в автобусах, троллейбусах и трамваях вместо 8 рублей буду платить 12 рублей, а учащиеся место 11 рублей — 14 рублей. Сейчас тарифы на перевозки по регулируемым тарифам муниципальных маршрутов Таганрога составляют в городском наземном электрическом и автомобильном транспорте 16 рублей. Проезд по нерегулируемым маршрутам стоит 18 рублей.