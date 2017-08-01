Ремонт Богатовского моста завершится в конце сентября
Ремонт Богатовского моста завершится в конце сентября, сообщили в подрядной организации «Гипростроймост».
Ремонт Богатовского моста завершится в конце сентября, сообщили в подрядной организации «Гипростроймост».
Мост длиной 336,4 м и габаритом проезжей части 7 м был построен в 1964 г., за время эксплуатации несущие элементы моста пришли в неудовлетворительное состояние — все сооружение требовало срочного ремонта.
В 2015 г. подрядной организацией «Гипростроймост» были начаты работы по демонтажу элементов, требующих замены, в 2016 г. были заменены разрушенные крайние балки по низовой стороне моста, в этом году мостостроители завершают ремонт. Сдача объекта намечена на конец сентября.
По информации областного минтранса, мостовой переход на 940 км автодороги общего пользования регионального значения
«В ходе работ движение по мосту не останавливается, — отметил он. — Для проведения ремонта мост перекрывается по одной полосе, при этом действует реверсивная схема движения, в соответствии с которой транспортные потоки через мост двигаются поочередно. Заезд на мост регулируется при помощи светофора».
Мостом пользуются не только местные жители, по нему идет большое количество транзитных большегрузов — это один из трех транспортных коридоров для движения с Севера на Юг Самарской области, мост также открывает дорогу на Оренбургскую область и Казахстан. В ходе ремонта ширина проезжей части увеличится до 8 м — это значительно упростит проезд негабаритного транспорта.
Бригадир подрядной организации отметил, что мост не справлялся с задачами, поскольку был построен более полувека назад, когда такого потока транспорта не было.
«Это дорога на Оренбург, транзитом здесь проходит большое количество фур, — сказал он. — Кроме уширения габарита проезжей части идет полная замена мостового полотна. В соответствии с технологией армируется пролетное строение, на плитах ставится опалубка, заливается бетоном, затем укладывается асфальтобетонное покрытие».
В ходе ремонта будут замены конструктивные элементы моста, включая тротуарные плиты. Отремонтируют промежуточные и береговые опоры моста. Кроме этого, на сопряжении моста с насыпью в ходе обследования была обнаружена просадка переходных плит, которые также заменят.
Важной задачей мостостроителей стала замена мостовых балок — их в конструкции моста 50 штук. Крайние балки пришли в негодное состояние — трещины, разрушения, оголенная арматура — и не могли нести нагрузку. Как пояснили специалисты, балки разрушились
«Всего было сделано 20 новых преднапряженных балок длиной 33 метра и весом около 70 тонн каждая, — пояснил бригадир подрядной организации. — Специально для этого была изготовлена опалубка, в которую укладывалась арматура и каналообразователи, затем заливался бетон, и когда он набирал прочность делалось натяжение с помощью стальных канатов внутри балки».
Начальник участка отметил, что проектом предусмотрено дополнительное усиление всей конструкции — наружное натяжение всех мостовых балок специальными металлическими тросами. Нагрузка на сооружение будет распределяться равномерно, что позволит мосту простоять не менее 50 лет. И если раньше допустимая нагрузка составляла 18 тонн, то теперь увеличилась до 40 тонн.
«Ранее наша компания построила два монолитных моста в Сызрани, мы ведем строительство путепровода на ул. Ташкенской и ремонтируем путепровод на Красноглинском шоссе в Самаре. Богатовский мост является достаточно сложным объектом: я впервые работаю на мосту такой протяженности, такого типа и такой высоты. Работы на нем требуют много техники и людей. На объекте работают порядка 30 человек вахтовым методом — по 15 дней. Работа идет с семи часов утра до семи вечера. В эту вахту мы произвели демонтаж четырех оставшихся балок и смонтировали четыре новых балки моста. Работы осложнил паводок, что отразилось на графике ремонта, но это не повлияет на сроки ввода объекта — мост мы сдадим вовремя», — заверил подрядчик.