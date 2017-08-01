УГМК приступила к планировке территории под ледовую арену на месте телебашни
Минстрой Свердловской области выпустил приказ о подготовке проекта планировки и межевания территории в границах улиц Куйбышева, 8 Марта, Розы Люксембург и Декабристов.
Минстрой Свердловской области выпустил приказ о подготовке проекта планировки и межевания территории в границах улиц Куйбышева, 8 Марта, Розы Люксембург и Декабристов.
Там сейчас расположена заброшенная телебашня и там УГМК намерена построить ледовую арену.
«Разрешить акционерному обществу “Инженерно-строительный центр УГМК” подготовку проекта. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой», — говорится в документе за подписью министра строительства Михаила Волкова.
Напомним, заброшенная телебашня и участок земли под ней переданы ООО «Ледовая арена», подконтрольному УГМК и свердловскому правительству. Чтобы начать строительство, знаменитый недострой придется снести.