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14:19 (мск), источник: VN.ru

Министр здравоохранения рассказал о строительстве 7 поликлиник

В городе растут крупные микрорайоны, а количество поликлиник остается прежним. Необходимо строить новые объекты здравоохранения, однако денег в бюджете не хватает. За счет каких средств в Новосибирске построят 7 новых поликлиник? Об этом 1 августа журналистам рассказали в пресс-центре «Интерфакс».

Напомним, что проект постановления «О заключении концессионного соглашения о создании и эксплуатации объектов для оказания первичной медико-санитарной помощи в городе Новосибирске» был одобрен на заседании правительства региона 24 июля. В рамках соглашения до 2020 года планируется строительство в Новосибирске семи новых объектов здравоохранения общей площадью около 72,1 тысячи кв. м. Более 5 млрд рублей потребуется для реализации проекта на инвестиционной стадии.

«Расскажу о предыстории — почему и как появился этот проект, — сказал министр здравоохранения Новосибирской области Олег Иванинский. — Первичное звено в здравоохранении — это место, куда мы с вами обращаемся в 80-ти случаях из 100. Нарекания к системе, которые сейчас существуют, и по поводу очередей, они, как правило, касаются поликлиник, фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП). Поэтому на протяжении последних трех лет министерство здравоохранения региона и фонд медицинского страхования, правительство Новосибирской области, Законодательное собрание — мы всегда эту тему очень активно обсуждали».

По словам министра здравоохранения, «одним из вариантов выхода из ситуации было решение губернатора о строительстве акушерских пунктов — в 2015 году построили 16 ФАПов. На этот год запланировано 25. Как одно из решений проблем — большая структурная реорганизация в прошлом году, когда мы проводили объединение поликлиник».

Олег Иванинский уверен, что проблема оказания поликлинической помощи в Новосибирске стала еще более острой, когда город стал бурно развиваться.

Особенно в последние 5 лет, когда началось строительство новых крупных микрорайонов с населением от 20 тыс. человек и с большими перспективами развития. На протяжении последних 4 лет не было ни одного большого строительства. И само состояние материально-технической базы поликлиник было под большим вопросом.

«Затем мы сделали районирование и определили адреса, где необходимо построить новые поликлиники, под них выделены 7 площадок», — сказал министр.

По его данным, проект концессионного соглашения предусматривает строительство городских поликлиник по адресам: ул. Татьяны Снежиной, ул. Пролетарская, ул. Краснодарская, 6/5, пл. Райсовета, ул. Степная, 266, ул. Виктора Уса, 2/1, ул. Ереванская (здесь планируется возведение клинической консультативно-диагностической поликлиники).

Напомним, что срок действия концессионного соглашения составляет 10 лет. Источниками инвестиций, необходимых для строительства и последующей эксплуатации в течение этого времени (включая срок окупаемости предполагаемых инвестиций), являются собственные и привлеченные средства концессионера (10% — собственные средства, 90% — заемные средства), выбранного по итогам проведения открытого концессионного конкурса на право заключения концессионного соглашения.

«Работа над этим проектом велась на протяжении 2 лет, была собрана рабочая группа из депутатов Законодательного собрания, мы также привлекли коллег из муниципального уровня, — сказал председатель комитета по социальной политике, здравоохранению, охране труда и занятости населения Законодательного собрания Новосибирской области Игорь Гришунин. — Напомню, что необходимых средств в бюджете нет, поэтому была выбрана форма частно-государственного партнерства. Строительство новых 7 поликлиник — это охват около 400 тыс. человек».

Справка. Проект концессионного соглашения планируется к реализации на условиях государственно-частного партнерства. Правовой основой является Федеральный закон от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях».

Эффектом от проекта станет увеличение мощности медицинских организаций и решение проблемы доступности медицинских услуг (по числу прикрепленных жителей проект затрагивает более чем 25% населения города Новосибирска); перераспределение нагрузки на медицинские организации; укрепление материально-технической базы здравоохранения Новосибирской области.

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