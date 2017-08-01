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14:25 (мск), источник: Kazinform

Прогноз курса тенге на начало августа озвучил эксперт

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Ослабление тенге на фоне роста цены на нефть может быть связано с тем, что бюджет Казахстана не так сильно зависит от нефтяных доходов, как в прошлые годы. Об этом корреспонденту МИА «Казинформ» сообщила заместитель директора аналитического департамента компании «Альпари» Наталья Мильчакова.

Источник: Kazinform

«На самом деле, в последние несколько лет устойчивой корреляции между динамикой цены на нефть и обменным курсом тенге нет. Связано это преимущественно с тем, что бюджет Казахстана не так сильно зависит от нефтяных доходов, как в прошлые годы. Сегодня доходы от экспорта нефти и газа составляют около 35−37%», — отметила Наталья Мильчакова.

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По ее словам, несмотря на то, что валютные трейдеры все еще привыкли относиться к тенге как к одной из «нефтяных» валют, на курс тенге в последние несколько лет гораздо больше влияет обменный курс рубля. Прямой зависимости курса тенге от рубля также нет, отмечает аналитик, российский рубль является более волатильной валютой, чем казахстанский тенге.

«Тем не менее, нередко в течение дневных торгов рубль и тенге идут в одинаковом направлении, и это говорит о том, что валютный рынок воспринимает экономики России и Казахстана как тесно зависящие друг от друга. Это неудивительно, так как Казахстан и Россию объединяет членство в Евразийском экономическом союзе. Казахстан и Россия, тем не менее, конкуренты в области экспорта нефти и газа, поэтому, если Россия, допустим, девальвирует рубль, то ее экспортные товары автоматически становятся более конкурентоспособными, чем аналогичные товары конкурентов», — отметила она.

Как считает Наталья Мильчакова, отчасти девальвацией российского рубля в 2014—2015 годах была обусловлена девальвация тенге в 2015 году. В настоящее время США намерены ужесточить санкции против России, и в связи с этим в Казахстане существуют опасения, что ужесточение санкций может негативно повлиять на российскую экономику и снизить спрос на товары из Казахстана, которые экспортируются в России.

«Наш прогноз на начало августа по курсу тенге к доллару — 326−329 тенге за доллар, по курсу тенге к рублю — 5,48−5,62 тенге за рубль», — резюмировала она.

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