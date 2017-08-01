«Тайгу» продадут с молотка

Источник: Комсомольская правда

Вместо барбершопа

Барбершоп. Магазин предметного дизайна. Скандинавское кафе с фалафелем. Похоже, что петербургские креаклы скоро будут лишены возможности посещать эти замечательные места. По крайней мере, в креативном пространстве «Тайга». Особняк XIX века, в котором арендуют помещения эти и другие резиденты, собираются выставить на торгах. Практика показала — хипстеры не могут принести арендодателям достаточно стабильный доход. Приходится искать другие пути.

А вообще «Тайга» — одно из самых популярных мест для молодежных тусовок. Конкурировать с ней могут еще два похожих пространства «Этажи» на Лиговском и «Ткачи» на Обводном канале.

Но эти объекты удалены от центра, в отличие от «Тайги», которая находится в основании «Золотого треугольника Петербурга», на набережной Невы. Пространство существует здесь с 2011 года, и за это время успела запомниться несколькими знаковыми фестивалями. А обычно здесь проходят встречи с художниками, кинопоказы и выставки современного искусства. Например, 24 августа откроется выставка «SO CLOSE, SO FAR: ГРАНИЦЫ ВИДИМОГО» — на ней представят работы российских и финских актуальных художников. А с 18 августа заработает выставка фотокниг.

— Мы закрытия не ждем, работаем в обычном режиме, — рассказали «Комсомолке» в пространстве «Тайга» и посоветовали обратиться к владельцам здания, добавив, что в вопросах собственности сами арендодатели не очень хорошо разбираются. — Изначально здание в аренду сдавала компания «Мегамейд», но сейчас они как-то поделились, поэтому сложно сказать, кому здание принадлежит сейчас.

В «Мегамейде» от комментариев отказались, но опровергать факт продажи здания не стали.

300 миллионов за особняк

Особняк вместе с участком занимает площадь почти в 3 тысячи квадратных метров, если считать с дворовой территорией. А площадь самого здания 1700 «квадратов» — относительно небольшая. Его цена, по мнению экспертов, может составлять от 250 до 300 миллионов рублей. Допустим, на сайте Российского аукционного дома, который проводит торги такого уровня, сейчас одно из самых серьезных предложений по Петербургу — продажа дома на Фурштатской улице, дом 5. Стартовая цена — 318 миллионов рублей. Аукцион состоится 17 августа. А вот дата торгов по дому на Дворцовой набережной пока не объявлена. Ожидается, что они пройдут в сентябре-октябре этого года.

Специалисты недвижимости отмечают, что креативный кластер — не самый доходный вид бизнеса. Куда выгоднее может быть использование здание в столь удачном месте под гостиницу или представительство компании. Правда, здесь многое упирается в ограничения со стороны КГИОП.

— Время для продажи сейчас неплохое, — говорит эксперт по недвижимости Михаил Рожко.

Экономика медленно, но растет. И спрос может быть. Все упирается в стоимость объекта. Если его выставят чуть выше рынка, то искать покупателя могут достаточно долго. Возможна также продажа в рассрочку. А вообще конечная стоимость зависит от сроков окупаемости. Каждый инвестор будет оценивать это здание, исходя из своих представлений. Михаил Рожко Эксперт по недвижимости

Эксперты отмечают, что это может быть «одна из самых интересных сделок в Петербурге за последние пару лет». Опрошенные «Комсомолкой» риэлторы смогли вспомнить лишь один похожий «лакомый кусок», который продавал владелец здания на Английской набережной. Но из-за высокой начальной цены закрыть сделку не удалось до сих пор.

— Уникальное месторасположение не стало достаточным поводом для инвестора платить выше рынка. Уникальность — хорошо, но главное — окупаемость, — уверен Рожко.

Справка КП

Во времена Петра владельцем участка, на котором стоит особняк, был тезка императора Петр Мошков. Его фамилия сохранилась в названии переулка. Дом на этом месте построили в 1730-х годах, и первым его владельцем был вице-адмирал Захар Мишуков. Здание несколько раз меняло хозяина, пока не перешло к Александру Соллогубу — отцу писателя Владимира Соллогуба. В этом доме прошло детство автора «Беды от нежного сердца».