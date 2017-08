«Тайгу» продадут с молотка

Но эти объекты удалены от центра, в отличие от «Тайги», которая находится в основании «Золотого треугольника Петербурга», на набережной Невы. Пространство существует здесь с 2011 года, и за это время успела запомниться несколькими знаковыми фестивалями. А обычно здесь проходят встречи с художниками, кинопоказы и выставки современного искусства. Например, 24 августа откроется выставка «SO CLOSE, SO FAR: ГРАНИЦЫ ВИДИМОГО» — на ней представят работы российских и финских актуальных художников. А с 18 августа заработает выставка фотокниг.