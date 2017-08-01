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14:46 (мск), источник: РИАЦ

В Волгоградской области выявлен новый очаг АЧС

Случай АЧС зафиксирован в Иловлинском районе.

Источник: РИАЦ

В Иловлинском районе Волгоградской области зафиксирован случай заболевания африканской чумой свиней. Как сообщили в региональном комитете ветеринарии, в настоящее время принимаются меры для локализации заболевания.

В частности, для предупреждения распространения вируса на территории всего района объявлен карантин, на границах с другими районами области устанавливают охранно-карантинные ветеринарно-полицейские посты. Специалисты комитета проводят подворовой обход, информируют население.

Напомним, что последний случай выявления АЧС на территории региона был выявлен 21 июля в одном из частных подворий посёлка Авиловский Камышинского района. Здесь, а также в Городищенском, Иловлинском районах и на острове Сарпинский сохраняются карантинные зоны.

— Для предупреждения распространения инфекции необходимо строго соблюдать профилактические меры: важно обеспечить безвыгульное содержание свиней; не допускать загрязнения территории отходами животноводства; использовать только термически обработанные корма; немедленно сообщать обо всех случаях заболевания свиней в государственные ветеринарные учреждения, — отметили в облкомветеринарии.

Специалисты также напоминают, что на территориях, где карантин уже снят, продолжают действовать ограничительные меры:

в течение шести месяцев жители и животноводческие предприятия не смогут продавать и покупать свиней, а на протяжении года запрещено комплектование поголовьем свиней животноводческих и личных подсобных хозяйств в бывших эпизоотических очагах и прилегающих к ним территориях. Для человека АЧС не представляет опасности.

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