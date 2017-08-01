В Челябинской области начались выплаты многодетным семьям к новому учебному году

В Челябинской области уже на этой неделе начнут получать пособия к новому учебному году многодетные малоимущие семьи и семьи, воспитывающие ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет. Всего выплату получат около 39 тысяч семей. Ее размер составляет 1500 рублей на каждого ребенка.