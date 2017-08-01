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15:01 (мск), источник: Uralpress.ru

В Челябинской области начались выплаты многодетным семьям к новому учебному году

В Челябинской области уже на этой неделе начнут получать пособия к новому учебному году многодетные малоимущие семьи и семьи, воспитывающие ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет. Всего выплату получат около 39 тысяч семей. Ее размер составляет 1500 рублей на каждого ребенка.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе губернатора, на эти цели из бюджета Челябинской области направлено 59,5 миллионов рублей, в сумму входят и услуги за почтовые переводы.

«Документы и заявления в управлениях соцзащиты начали принимать в июле и на этой неделе уже будут произведены первые выплаты», — отметила министр социальных отношений Челябинской области Татьяна Никитина.

Специалисты соцзащиты призывают родителей заблаговременно позаботиться об оформлении пособия и подать документы с заявлением в управление социальной защиты населения по месту жительства.

Оформить пособие можно будет вплоть до 31 октября текущего года.

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