В Челябинской области начались выплаты многодетным семьям к новому учебному году
В Челябинской области уже на этой неделе начнут получать пособия к новому учебному году многодетные малоимущие семьи и семьи, воспитывающие
В Челябинской области уже на этой неделе начнут получать пособия к новому учебному году многодетные малоимущие семьи и семьи, воспитывающие
Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в
«Документы и заявления в управлениях соцзащиты начали принимать в июле и на этой неделе уже будут произведены первые выплаты», — отметила министр социальных отношений Челябинской области Татьяна Никитина.
Специалисты соцзащиты призывают родителей заблаговременно позаботиться об оформлении пособия и подать документы с заявлением в управление социальной защиты населения по месту жительства.
Оформить пособие можно будет вплоть до 31 октября текущего года.