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14:37 (мск), источник: СуперОмск

Омичам не придется переплачивать за ОДН

Президент России Владимир Путин подписал изменения в Жилищный кодекс по ОДН. Они вступят в силу 10 августа.

Как сообщили в пресс-службе РЭК, принятые изменения позволяют собственникам изменить существующий порядок оплаты коммунальных ресурсов, потребленных на общедомовые нужды. Напомним: ранее плата за холодную воду, горячую воду, отведение сточных вод, электрическую энергию, потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном доме, была включена в плату за коммунальные услуги.

С 1 января 2017 года ОДН включили в плату за содержание жилого помещения, и с 1 июня населению выставлялась плата за эти ресурсы исключительно по нормативу.

Теперь у жителей будет несколько вариантов оплаты. Собственники помещений не только будут получать перерасчет, если платят по нормативу, но и на общем собрании вправе изменить способ расчета ОДН. На выбор собственникам предложено еще два варианта: исходя из среднемесячного объема потребления ОДН (с проведением перерасчета размера по показаниям ОДПУ) или платить сразу по показаниям общедомового прибора учета.

В домах, где коллективный прибор учета не установлен, порядок платы за содержание общего имущества не изменится — жители будут оплачивать услуги ОДН по нормативу.

Напомним, что «Единая Россия» проводила по регионам мониторинг по выявлению случаев необоснованного повышения оплаты расходов на общедомовые нужды. На основе данных мониторинга были выработаны системные предложения по снижению расходов на ОДН.

«В феврале 2017 года “Единая Россия” запустила в регионах страны мониторинг в рамках партийного проекта “Школа грамотного потребителя” с целью выявить случаи необоснованного повышения оплаты расходов на общедомовые нужды. На основе результатов исследования партийцами были выработаны предложения по снижению расходов на ОДН, которые были внесены в законопроект, устанавливающий приоритет показаний коллективных приборов учетов над региональными нормативами. И сегодня нам отрадно видеть, что наша работа была выполнена не зря, что она сможет облегчить жизни граждан и устранить недопонимание», — сказал депутат Городского Совета Андрей Никитин.

Общественники также поддержали изменения законодательства. Так, по мнению Андрея Ткачука, принятие такого закона было долгожданно и действительно соблюдает интересы населения:

«Длительные многомесячные баталии в рабочей группе при РЭК по пересчету нормативов показали, насколько велик перекос в законодательстве, который не позволял людям оплачивать только реально потребленные ресурсы и приводил к злоупотреблениям со стороны Управляющих Компаний. Принятие такого закона не просто своевременно, но и долгожданно. Теперь можно сказать, что выдержан сам дух законодательства последних лет, в котором четко прослеживалась главная мысль — оплачивать нужно только то, что потребил. Как это можно было сделать не по приборам учета, а по нормативу, оставалось непонятным. И многочисленные разъяснения федерального Минстроя только запутывали ситуацию все больше и больше. Уверен, что в Омской области собственники жилья теперь вздохнут свободно, особенно те, кто честно и добросовестно устанавливал приборы учета — и общедомовые, и квартирные, исправно собирал и передавал все показания, вовремя оплачивал услуги. Теперь можно сказать, что у честных собственников жилья стало гораздо больше прав, а сама оплата за ОДН стала более справедливой», — считает Ткачук.

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