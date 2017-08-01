Екатеринбургская мечеть пойдет под снос

Мечеть «Нур-Усман» на улице Степана Разина в Екатеринбурге построена незаконно и должна быть снесена. Такой вердикт вынес Арбитражный апелляционный суд города Перми, удовлетворив полностью иск распорядительной дирекции МУГИСО.

«Эта мечеть — самовольная постройка, — пояснили “Уралинформбюро” в пресс-службе ведомства. — А участок принадлежит распорядительной дирекции. Много раз мы предлагали руководству общины альтернативные участки. Но ответа пока нет».

Участок на улице Степана Разина был выбран в качестве площадки для строительства соборной мечети в 2006 году. Тогда же был заложен первый камень в основание «Нур-Усман». По словам представителей Духовного управления мусульман Свердловской области (Уральский Мухтасибат), на церемонии закладки камня присутствовали тогдашние руководители города и области Аркадий Чернецкий и Эдуард Россель.

«Здесь предполагалось построить не только мечеть, но и площадь трех религий, — пояснили корреспонденту агентства в Уральском Мухтасибате. — Но земля тогда была в федеральной собственности и привязана к участку под недостроенной телебашней. Передача участка в собственность области затянулась, поэтому и строительство мечети в итоге оказалось заморожено».

Вместо большой соборной на участке выросла другая мечеть — временная, так называемая «прорабская». Первый иск об освобождении земельного участка от временной постройки был подан распорядительной дирекцией МУГИСО в Арбитражный суд Свердловской области в декабре 2016 года. Тот суд министерство проиграло, после чего обжаловало вердикт в Арбитражном апелляционном суде Перми.

В мае 2017 года пермский Арбитраж решил дело в пользу ответчика, обязав «Нур-Усман» в месячный срок освободить спорный участок от «прорабской» постройки. Суд также постановил взыскать с ответчика 5000 рублей — но лишь в случае, если судебное решение не будет исполнено в срок. Кассационную жалобу мусульман суд оставил без удовлетворения.

Председатель Уральского Мухтасибата Артур Мухутдинов в беседе с «Уралинформбюро» подтвердил, что в данный момент община занята поисками альтернативного участка. Впрочем, по словам собеседника агентства, к возведению «временной» мечети Духовное управление не имеет никакого отношения. «Мы не знаем, кто ее строил. — признался он. — Но там были вполне конкретные заказчики и инвесторы».

По словам Мухутдинова, ни один из предложенных комиссией МУГИСО альтернативных участков мусульман пока не удовлетворил.

«Одни на окраинах города, другие в заболоченных места, — посетовал собеседник агентства. — Такие для соборной мечети не подходят».

Более всего верующих угнетает тот факт, что они теперь должны своими руками снести священное для них строение. «Это неканонично, — считает Артут Мухутдинов. — Но мы будем убеждать старейшин, и примем решение на общем собрании».

Следует добавить, что в июле участок под недостроенной телебашней вместе с самой башней стал частью уставного капитала АО «Ледовая арена» — дочерней структуры УГМК-холдинга. Однако мусульмане пока не видят никакой связи между этим фактом и требованием распорядительной дирекции МУГИСО освободить площадку.