«Свинокомплекс Пермский» просит налоговую о рассрочке

Судебное заседание о задолженности АО «Свинокомплекс Пермский» перед налоговой инспекцией перенесено на 20 сентября. Иск межрайонной ИФНС № 16 по Пермскому краю (г. Краснокамск) к ГК «Синергия» (учредитель АО «Свинокомплекс Пермский») был подан весной этого года. Общая задолженность свинокомплекса перед налоговыми органами составляет порядка 110 млн руб. В эту сумму входят 20 млн руб. задолженности непосредственно перед краснокамской ИФНС и 90 млн руб. долга перед социальными фондами, оператором которого также является налоговая инспекция.