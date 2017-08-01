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15:25 (мск), источник: NewsKo

«Свинокомплекс Пермский» просит налоговую о рассрочке

ГК «Синергия» и ИФНС ходатайствовали о переносе заседания о долгах свинокомплекса.

Судебное заседание о задолженности АО «Свинокомплекс Пермский» перед налоговой инспекцией перенесено на 20 сентября. Иск межрайонной ИФНС № 16 по Пермскому краю (г. Краснокамск) к ГК «Синергия» (учредитель АО «Свинокомплекс Пермский») был подан весной этого года. Общая задолженность свинокомплекса перед налоговыми органами составляет порядка 110 млн руб. В эту сумму входят 20 млн руб. задолженности непосредственно перед краснокамской ИФНС и 90 млн руб. долга перед социальными фондами, оператором которого также является налоговая инспекция.

1 августа должно было состояться заседание, в котором ГК «Синергия» заявила бы требования о предоставлении АО «Свинокомплекс Пермский» рассрочки по уплате задолженности ИФНС длительностью два года.

Слушание не состоялось, поскольку ГК «Синергия» и ИФНС заявили совместное ходатайство о переносе заседания на 20 сентября для более глубокой проработки вопроса о предоставлении рассрочки.

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