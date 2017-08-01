В Волгограде разрабатывают проект реконструкции экс-кинотеатра «Победа»
Специалисты приступили к разработке проекта реконструкции бывшего кинотеатра «Победа», которая завершится к концу 2017 года.
Специалисты приступили к разработке проекта реконструкции бывшего кинотеатра «Победа», которая завершится к концу 2017 года.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областной администрации, представители компании «Волгоградгражданпроект», которая стала подрядчиком, разработают проектную и сметную документацию реконструкции кинотеатра. После обновления здания в нем разместится кукольный театр, детский кинотеатр, кружки и студии. В кинотеатре обустроят большой и малый зрительные залы, артистические гримерки, универсальный зал для проведения массовых мероприятий и выставок, комнаты для кружковых занятий и детского творчества, склады для кукол, реквизита, декораций, костюмов, билетные кассы, гардероб, буфет.
Напомним, здание было построено в 1895 году. В нем ранее размещался кинотеатр «Победа» — первый в послевоенном Сталинграде. В 2006 году он был закрыт, в здание переехали творческие объединения городского