В Волгограде разрабатывают проект реконструкции экс-кинотеатра «Победа»

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областной администрации, представители компании «Волгоградгражданпроект», которая стала подрядчиком, разработают проектную и сметную документацию реконструкции кинотеатра. После обновления здания в нем разместится кукольный театр, детский кинотеатр, кружки и студии. В кинотеатре обустроят большой и малый зрительные залы, артистические гримерки, универсальный зал для проведения массовых мероприятий и выставок, комнаты для кружковых занятий и детского творчества, склады для кукол, реквизита, декораций, костюмов, билетные кассы, гардероб, буфет.