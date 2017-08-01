Прожиточный минимум для населения Нижегородской области вырос на 5% во II квартале 2017 года
Прожиточный минимум для населения Нижегородской области вырос на 5% во II квартале 2017 года по сравнению с показателем за тот же период 2016 года.
Прожиточный минимум для населения Нижегородской области вырос на 5% во II квартале 2017 года по сравнению с показателем за тот же период 2016 года.
Данные об установлении величины прожиточного минимума опубликованы на официальном
Согласно информации, 24 июля соответствующее постановление подписал и.о. губернатора Нижегородской области Роман Антонов. Средний показатель составил 9 335 рублей, в том числе для трудоспособного населения — 10 033 рублей (рост на 5,3%), для пенсионеров — 7 722 рублей (рост на 5,3%), для детей — 9 612 рублей (рост на 4,4%).
Напомним, за шесть месяцев 2017 года потребительская инфляция в области составила 2,5%, что ниже аналогичного показателя прошлого года на 0,3 процентных пункта. Как сообщалось ранее, более 12% жителей Нижегородской области жили за чертой бедности по итогам I квартала 2017 года.