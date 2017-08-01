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16:22 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Прожиточный минимум для населения Нижегородской области вырос на 5% во II квартале 2017 года

Прожиточный минимум для населения Нижегородской области вырос на 5% во II квартале 2017 года по сравнению с показателем за тот же период 2016 года.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Данные об установлении величины прожиточного минимума опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно информации, 24 июля соответствующее постановление подписал и.о. губернатора Нижегородской области Роман Антонов. Средний показатель составил 9 335 рублей, в том числе для трудоспособного населения — 10 033 рублей (рост на 5,3%), для пенсионеров — 7 722 рублей (рост на 5,3%), для детей — 9 612 рублей (рост на 4,4%).

Напомним, за шесть месяцев 2017 года потребительская инфляция в области составила 2,5%, что ниже аналогичного показателя прошлого года на 0,3 процентных пункта. Как сообщалось ранее, более 12% жителей Нижегородской области жили за чертой бедности по итогам I квартала 2017 года.

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