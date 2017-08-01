Контракт на ремонт коммунального моста в Перми могут расторгнуть

По его словам, подрядчик, выигравший конкурс, вызывает подозрения. Это ООО «Техноград» (Очер). Оно подало единственную заявку на конкурс. Вскрытие конвертов прошло 10 июля.

По данным налоговых органов, ООО «Техноград» было зарегистрировано в Очере в 2013 году. Уставный капитал — 20 тысяч рублей. Учредитель и директор — Максим Тиунов. Среди видов деятельности числятся строительство, торговля, сельское хозяйство. Сведения о проведении компанией строительных работ вносились в ЕГРЮЛ в 2017 году. По данным СБИС, «Техноград» ранее госконтрактов не заключал.