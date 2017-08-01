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16:03 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Контракт на ремонт коммунального моста в Перми могут расторгнуть

ПЕРМЬ, 1 августа, ФедералПресс. Об этом заявил замглавы Перми Анатолий Дашкевич, сообщает «РБК-Пермь».

По его словам, подрядчик, выигравший конкурс, вызывает подозрения. Это ООО «Техноград» (Очер). Оно подало единственную заявку на конкурс. Вскрытие конвертов прошло 10 июля.

По данным налоговых органов, ООО «Техноград» было зарегистрировано в Очере в 2013 году. Уставный капитал — 20 тысяч рублей. Учредитель и директор — Максим Тиунов. Среди видов деятельности числятся строительство, торговля, сельское хозяйство. Сведения о проведении компанией строительных работ вносились в ЕГРЮЛ в 2017 году. По данным СБИС, «Техноград» ранее госконтрактов не заключал.

Дашкевич рассказал, что подрядчику предложили до начала работ предоставить документы на необходимую технику, схему организации дорожного движения. «После того, как подрядчик выполнит требования, будем принимать решение. Если он этого не сделает, то в этом году мы расторгнем договор, рисковать коммунальным мостом не будем», — заявил чиновник.

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