Мутко: Причиной затопления у стадиона «Калининград» стала несогласованность заказчиков

«Здесь изначально проблема была в том, что работало три разных заказчика на различных участках Острова», — пояснил Мутко.
По его словам, около месяца назад заказчики строительства стадиона и берегоукрепительных работ получили поручение объединить проекты.
«Сегодня водоотведение начинает работать, но не до конца, — констатировал
Также Виталий Мутко выразил надежду, что до середины сентября будет завершена консолидация грунтов «там, где она не была проведена».
Напомним, две недели назад власти региона объявили тендер на проведение исследования, которое позволит выяснить причину подтопления Острова. Перед этим «Новый Калининград.Ru» опубликовал фоторепортаж о том, что вокруг строящегося стадиона, несмотря на заверения чиновников, наблюдаются серьезные проблемы с грунтом: свежепостроенные велодорожки и тротуары, а также съезды со Второй эстакады на Острове ушли под воду.