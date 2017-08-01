Мутко: Причиной затопления у стадиона «Калининград» стала несогласованность заказчиков

Источник: Новый Калининград

«Здесь изначально проблема была в том, что работало три разных заказчика на различных участках Острова», — пояснил Мутко.

По его словам, около месяца назад заказчики строительства стадиона и берегоукрепительных работ получили поручение объединить проекты.

«Сегодня водоотведение начинает работать, но не до конца, — констатировал вице-премьер. — Нам еще нужно всю эту систему закольцевать, объединить, и Остров будет выглядеть совершенно по-иному, не будет проблем ни с подтоплением, ни с водоотведением». Он отметил, что уже сейчас улучшилась ситуация в районе набережной и «вода уходит».

Также Виталий Мутко выразил надежду, что до середины сентября будет завершена консолидация грунтов «там, где она не была проведена».