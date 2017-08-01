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17:16 (мск), источник: Новый Калининград

Мутко: Причиной затопления у стадиона «Калининград» стала несогласованность заказчиков

Вице-премьер Виталий Мутко заявил, что проблема подтопления Острова у строящегося стадиона к ЧМ-2018 в Калининграде будет устранена к концу августа. Он прокомментировал ситуацию, отвечая на вопрос корреспондента «Нового Калининграда.Ru» во время визита в регион во вторник.

Источник: Новый Калининград

«Здесь изначально проблема была в том, что работало три разных заказчика на различных участках Острова», — пояснил Мутко.

По его словам, около месяца назад заказчики строительства стадиона и берегоукрепительных работ получили поручение объединить проекты.

«Сегодня водоотведение начинает работать, но не до конца, — констатировал вице-премьер. — Нам еще нужно всю эту систему закольцевать, объединить, и Остров будет выглядеть совершенно по-иному, не будет проблем ни с подтоплением, ни с водоотведением». Он отметил, что уже сейчас улучшилась ситуация в районе набережной и «вода уходит».

Также Виталий Мутко выразил надежду, что до середины сентября будет завершена консолидация грунтов «там, где она не была проведена».

Напомним, две недели назад власти региона объявили тендер на проведение исследования, которое позволит выяснить причину подтопления Острова. Перед этим «Новый Калининград.Ru» опубликовал фоторепортаж о том, что вокруг строящегося стадиона, несмотря на заверения чиновников, наблюдаются серьезные проблемы с грунтом: свежепостроенные велодорожки и тротуары, а также съезды со Второй эстакады на Острове ушли под воду.

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