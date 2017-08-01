Следователи обыскали главных мясников Петербурга

Сотрудники ФСБ, которые прибыли в помещение дирекции компании в 8-м Верхнем переулке около полудня вместе со следователем, от комментариев воздерживаются.

Судя по всему, следственные действия могут быть связаны с тем, что в 2008 году «Парнас-М» попытался сам себя обанкротить. Через год арбитражный суд ввел в отношении крупнейшего мясоперерабатывающего предприятия города процедуру внешнего управления.