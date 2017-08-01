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18:28 (мск), источник: Комсомольская правда

Следователи обыскали главных мясников Петербурга

В самой компании информацию об обысках опровергают.

Источник: Комсомольская правда

На крупнейшем в Северной столице мясоперерабатывающем заводе «Парнас-М» проходят обыски.

Сотрудники ФСБ, которые прибыли в помещение дирекции компании в 8-м Верхнем переулке около полудня вместе со следователем, от комментариев воздерживаются.

Судя по всему, следственные действия могут быть связаны с тем, что в 2008 году «Парнас-М» попытался сам себя обанкротить. Через год арбитражный суд ввел в отношении крупнейшего мясоперерабатывающего предприятия города процедуру внешнего управления.

После того как внешний управляющий попросил рассмотреть мировое соглашение по делу о банкротстве и принял на себя обязательства по погашению 20% основного суд утвердил мировое соглашение.

Примечательно, что Владимир Ганжин, который является внешним управляющим предприятия, информацию о проведении обысков опроверг и назвал «фейком».

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