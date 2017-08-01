Следователи обыскали главных мясников Петербурга
В самой компании информацию об обысках опровергают.
В самой компании информацию об обысках опровергают.
На крупнейшем в Северной столице мясоперерабатывающем заводе «Парнас-М» проходят обыски.
Сотрудники ФСБ, которые прибыли в помещение дирекции компании в 8-м Верхнем переулке около полудня вместе со следователем, от комментариев воздерживаются.
После того как внешний управляющий попросил рассмотреть мировое соглашение по делу о банкротстве и принял на себя обязательства по погашению 20% основного суд утвердил мировое соглашение.
Примечательно, что Владимир Ганжин, который является внешним управляющим предприятия, информацию о проведении обысков опроверг и назвал «фейком».