Власти Сочи решили ввести раздельный сбор мусора
Глава Сочи Анатолий Пахомов заявил, что курорт планируют перевести на раздельный сбор мусора.
Глава Сочи Анатолий Пахомов заявил, что курорт планируют перевести на раздельный сбор мусора.
«Мы планируем использовать опыт итальянского
Итальянцы обещали помочь курорту в организации стратегии раздельного сбора мусора. В некоторых сочинских санаториях уже установлены разноцветные урны: для стекла, бумаги, пластика и металла. Мэр добавил, что Сочи позаимствует у Римини опыт механической уборки улиц.
Как сообщали Юга.ру, в Сочи туристов, мусорящих на центральных улицах, будут вычислять с помощью видеокамер.
В октябре 2016 года прокуратура Сочи обязала мусороперерабатывающий завод города вывезти отходы, повлекшие нарушения
В Год экологии власти курорта рассчитывают стать участниками программы на строительство мусоросортировочного завода.