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17:11 (мск), источник: ЮГА.ру

Власти Сочи решили ввести раздельный сбор мусора

Глава Сочи Анатолий Пахомов заявил, что курорт планируют перевести на раздельный сбор мусора.

Источник: ЮГА.ру

«Мы планируем использовать опыт итальянского города-побратима Сочи — Римини. В конце июля делегация мэрии побывала в Италии, где раздельный сбор мусора поставлен на очень высокий уровень. Все жители Римини распределяют отходы по трем контейнерам — голубому, желтому и коричневому», — рассказал Пахомов на планерном совещании 1 августа.

Итальянцы обещали помочь курорту в организации стратегии раздельного сбора мусора. В некоторых сочинских санаториях уже установлены разноцветные урны: для стекла, бумаги, пластика и металла. Мэр добавил, что Сочи позаимствует у Римини опыт механической уборки улиц.

Как сообщали Юга.ру, в Сочи туристов, мусорящих на центральных улицах, будут вычислять с помощью видеокамер.

В октябре 2016 года прокуратура Сочи обязала мусороперерабатывающий завод города вывезти отходы, повлекшие нарушения санитарно-эпидемиологическогои природоохранного законодательства.

В Год экологии власти курорта рассчитывают стать участниками программы на строительство мусоросортировочного завода.

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