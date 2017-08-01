Из Воронежа запускают регулярные рейсы в ОАЭ

Источник: AP 2017

Регулярные рейсы из Воронежа в Объединенные Арабские Эмираты обещают открыть уже с 29 октября. Стоимость перелета туда и обратно составит около 17 тыс. рублей — при раннем бронировании. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Воронежского аэропорта.

Обслуживать регулярные рейсы в Дубай будет авиакомпания Flydubai — она станет 30 по счету перевозчиком, сотрудничающим с аэропортом Воронежа.

Самолеты Boeing 737−800 («эконом» — 162 кресла и «бизнес» — 12 кресел) будут отправляться из Воронежа в Дубай дважды в неделю, по средам и воскресеньям: вылет из Воронежа значится в 15:30, а прибытие в пункт назначения 21:10.

Билеты уже появились в продаже: сейчас стоимость перелёта из Воронежа в Дубай на осенние месяцы в классе «эконом» предлагается в среднем в пределах 17 тысяч рублей, в оба конца. Причем, по расчетам организаторов, рейсы будут пользоваться спросом не только у туристов, отправляющихся на отдых в ОАЭ, но и для тех, кто летит в другие страны — в качестве транзитных.

Отметим, что накануне, 31 июля, президент международного аэропорта «Воронеж» Сергей Журавлев доложил о работе и перспективах аэропорта «Воронеж» Алексею Гордееву. Согласно приведенным данным, за первое полугодие 2017 года по отношению к тому же периоду 2016-го пассажиропоток международного аэропорта «Воронеж» увеличился на 42%. В июле воронежский аэропорт принял 71 тысячу пассажиров — это стало рекордным показателем за последние 20 лет.

Отметим, что в настоящее время из Воронежа регулярные пассажирские рейсы отправляются в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Симферополь, Анталью, Ереван, Ташкент, Бишкек, Сочи. С апреля открыто регулярное сообщение со Стамбулом.

На этот год, добавим, запланировано завершение реконструкции аэропорта, стартовавшая еще в 2008 году. На февраль 2017-го работы были проведены на 90%, и региональные власти выступали за включение проекта реконструкции в федеральную адресную инвестиционную программу на 2017 год.