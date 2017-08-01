Пять воронежских НКО получили президентские гранты
Самую большую сумму выделили организаторам фестиваля «Робоарт».
Самую большую сумму выделили организаторам фестиваля «Робоарт».
Пять воронежских общественных организаций стали обладателями президентских грантов на развитие гражданского общества. Информация о победителях появилась на сайте «Фонд президентских грантов» в понедельник, 31 июля.
171 тыс. 500 рублей на пропаганду здорового образа жизни получит областная спортивная организация «Воронежская любительская хоккейная лига. На проект «Добрый склад» воронежской благотворительной организации «Рассвет» выдели 313 тыс. рублей.
— Эти деньги пойдут на развитие нашего склада бесплатных вещей, который начал работу в июле 2016 года. Находится он на территории «Центра социальных инициатив» по адресу: улица Цюрупы, 34, третий этаж. До этого склад работал один раз в неделю, вещи там принимали и раздавали на добровольных началах волонтеры. Благодаря гранту теперь мы сможем принять на работу человека, который будет следить за складом. И, что немаловажно, с сентября склад будет работать четыре дня в неделю, -рассказал РИА «Воронеж» куратор склада бесплатных вещей Дмитрий Константинов.
Воронежская общественная организация «Центр экологической политики» получила президентский грант в размере 1 млн 496 тыс. 160 рублей. Средства пойдут на выявление новых охраняемых зон в Каширском, Верхнемамонском, Ольховатском, Россошанском и Панинском районах.
Воронежский центр защиты материнства и детства «Ангел-хранитель» стал обладателем президентского гранта во второй раз. В 2014 году на осуществление своей деятельности общественники получили 500 тыс. рублей. В 2017 году — 1 млн 618 тыс. 300 рублей. В это раз на рассмотрение координационного комитета по предоставлению грантов Президента Российской Федерации сотрудники «Ангела-хранителя» представили проект «Центр защиты материнства «Теплый дом».
— Наш новый проект будет реализован в Махачкале. На грант мы организуем подобный воронежскому кризисный центр в столице Дагестана. Будет взят в аренду дом, набран штат социальных работников. Почему именно в Махачкале — там остро стоит вопрос с абортами. Только по официальной статистике минздрава республики в год в Дагестане делают 7 тыс. абортов. А, учитывая специфику региона, где аборты считаются позором, многие женщины решаются на подпольное прерывание беременности и поэтому общее число абортов, конечно, расходится с официальной статистикой. Наш опыт работы с женщинами, попавшими в кризисную ситуацию, как раз пригодится, ведь в Дагестане мало общественных организаций, куда бы могли обратиться за помощью женщины, — объяснил координатор воронежского центра защиты материнства и детства «Ангел-хранитель» Илья Пилюгин.
По словам Ильи Пилюгина, организация кризисного центра в Махачкале никак не скажется на работе центра материнства в Воронеже. Он продолжит существовать. На данный момент при «Ангеле-хранителе» функционирует кризисная квартира, в которой проживают три женщины и четверо детей.