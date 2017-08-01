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17:16 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Пять воронежских НКО получили президентские гранты

Самую большую сумму выделили организаторам фестиваля «Робоарт».

Источник: РИА "Воронеж"

Пять воронежских общественных организаций стали обладателями президентских грантов на развитие гражданского общества. Информация о победителях появилась на сайте «Фонд президентских грантов» в понедельник, 31 июля.

Среди воронежцев самую большую сумму, 1 млн 920 тыс. 750 рублей, выделили «Экспериментальной технической школе» на организацию робототехнического фестиваля «Робоарт-2018».

171 тыс. 500 рублей на пропаганду здорового образа жизни получит областная спортивная организация «Воронежская любительская хоккейная лига. На проект «Добрый склад» воронежской благотворительной организации «Рассвет» выдели 313 тыс. рублей.

— Эти деньги пойдут на развитие нашего склада бесплатных вещей, который начал работу в июле 2016 года. Находится он на территории «Центра социальных инициатив» по адресу: улица Цюрупы, 34, третий этаж. До этого склад работал один раз в неделю, вещи там принимали и раздавали на добровольных началах волонтеры. Благодаря гранту теперь мы сможем принять на работу человека, который будет следить за складом. И, что немаловажно, с сентября склад будет работать четыре дня в неделю, -рассказал РИА «Воронеж» куратор склада бесплатных вещей Дмитрий Константинов.

Воронежская общественная организация «Центр экологической политики» получила президентский грант в размере 1 млн 496 тыс. 160 рублей. Средства пойдут на выявление новых охраняемых зон в Каширском, Верхнемамонском, Ольховатском, Россошанском и Панинском районах.

Воронежский центр защиты материнства и детства «Ангел-хранитель» стал обладателем президентского гранта во второй раз. В 2014 году на осуществление своей деятельности общественники получили 500 тыс. рублей. В 2017 году — 1 млн 618 тыс. 300 рублей. В это раз на рассмотрение координационного комитета по предоставлению грантов Президента Российской Федерации сотрудники «Ангела-хранителя» представили проект «Центр защиты материнства «Теплый дом».

— Наш новый проект будет реализован в Махачкале. На грант мы организуем подобный воронежскому кризисный центр в столице Дагестана. Будет взят в аренду дом, набран штат социальных работников. Почему именно в Махачкале — там остро стоит вопрос с абортами. Только по официальной статистике минздрава республики в год в Дагестане делают 7 тыс. абортов. А, учитывая специфику региона, где аборты считаются позором, многие женщины решаются на подпольное прерывание беременности и поэтому общее число абортов, конечно, расходится с официальной статистикой. Наш опыт работы с женщинами, попавшими в кризисную ситуацию, как раз пригодится, ведь в Дагестане мало общественных организаций, куда бы могли обратиться за помощью женщины, — объяснил координатор воронежского центра защиты материнства и детства «Ангел-хранитель» Илья Пилюгин.

По словам Ильи Пилюгина, организация кризисного центра в Махачкале никак не скажется на работе центра материнства в Воронеже. Он продолжит существовать. На данный момент при «Ангеле-хранителе» функционирует кризисная квартира, в которой проживают три женщины и четверо детей.

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