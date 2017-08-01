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18:22 (мск), источник: РБК

В программу реновации в Москве не вошли 18 проголосовавших за снос домов

18 домов, проголосовавших за снос, не вошли в итоговый список по программе реноваци, выяснил РБК. Один дом, жители которого голосовали против, будет снесен. В программу дополнительно включены 17 районов и 13 поселений.

Выпавшие из программы

18 домов, проголосовавшие за снос на сайте «Активный гражданин», не вошли в программу реновации. Один проголосовавший против сноса дом включили в программу, выяснил РБК, изучив итоговый список домов, опубликованный мэрией 1 июля.

Московские власти включили в программу реновации 5144 дома. 4062 из них до 15 июня проголосовали за снос на «Активном гражданине» и в центрах «Мои документы». Еще 1082 дома провели общие собрания собственников. Как выяснил РБК, сравнив итоговый список с результатами голосования, 18 домов, жители которых проголосовали за снос, не вошли в программу реновации. Ранее московские власти подчеркивали, что включение или невключение в программу будет в первую очередь зависеть от итогов голосования.

Среди них дома 30 и 32 на Каланчевской улице в Красносельском районе ЦАО, а также три дома в Хорошево-Мневниках: Живописная улица, д. 9, к.3, набережная Новикова-Прибоя, д. 14, к.2 и д.16, к.1. По два «исключенных» дома расположены в районах Соколиная гора и Южное Тушино.

В программу реновации включили дом 8, корпус 1 по Саперному проезду, жители которого ранее проголосовали против реновации. Еще два дома находились в списке голосования, но результатов по ним не было и в программу они не вошли — Жуков проезд, дом 21 и Фабричная улица, дом 4, корпус 2. Эти дома бесхозные: они уже расселены, по вопросу о праве собственности на них проводятся судебные процедуры.

Московские власти 2 мая опубликовали список из 4,5 тыс. домов, жители которых с 14 мая по 15 июня голосовали за или против сноса. Как утверждал Собянин, собственники будут «сами решать», переселяться ли в новые дома, и «любое решение москвичей будет учтено и выполнено». В мае жители пятиэтажек подали несколько исков с требованием признать незаконным постановление мэрии о порядке голосования на сайте «Активный гражданин». Суд отказался отменить голосование.

При этом, как выяснил РБК, правительство Москвы в отзыве на исковое заявление настаивало, что голосование жителей о включении в программу реновации — это способ обсуждения общественно-важных проблем, который не влечет никаких прав и обязательств.

РБК отправил запрос в пресс-службу стройкомплекса и запросил информацию в общественном штабе по контролю за реализацией программы.

Новые районы

Дома, включенные в программу по результатам собраний собственников, расположены в 109 районах. Самыми активными оказались жители Южного Тушино и Рязанского, в каждом из них провели собрания за снос 39 домов. По 36 домов включили в программу из районов Щукино, Коптево и Хорошево-Мневники. В Измайлово проголосовал за снос 31 дом.

Таким образом, в программе реновации будут участвовать еще 17 районов «старой Москвы» и 13 поселений ТиНАО, которые не вошли в предварительный список голосования в мае.

В программу вошли районы Капотня, где провели собрания за снос 28 домов, Аэропорт (10 домов), Печатники (13 домов). Пять районов ЦАО включены в программу реновации. В Мещанском и Тверском районах провели собрания за снос два дома, в районах Арбат, Хамовники, Замоскворечье — по одному дому. Не участвуют в программе 23 района и два поселения.

1 млн переселенцев

Больше всего домов, включенных в реновацию, расположены в Восточном округе — 1055, и районе Кузьминки — 284. Общая площадь всех домов, включенных в программу реновации, — около 16 млн кв. м, в них расположены 350 тыс. квартир и проживает 1 млн человек.

Программа рассчитана до 2032 года. С 1 августа жители освобождаются от ежемесячной платы за капремонт. До 1 октября появится список кварталов, где в 2017—2019 годах построят стартовые дома для запуска волнового переселения. Нормативные акты будут разработаны до конца 2017 года, вся градостроительная документация — до 1 августа 2019 года, сроки конкретных этапов реновации — не позднее 31 декабря 2017 года. В рамках программы реновации разработают проекты планировки более 100 кварталов.

Согласно закону о реновации, в программу могут быть включены жилые дома не выше девяти этажей, построенные по типовым проектам в 1957—1968 годах, либо аналогичные им по конструктивным характеристикам.

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