Строительная отрасль в Беларуси продолжают проседать

Источник: РИА "Новости"

Как отметил руководитель правительства, по итогам первой половины 2017 года положительная динамика по объемам и прибыли наблюдается во всех отраслях экономики. Исключение составляют Минстройархитектуры (чистый убыток 60 млн рублей) и Белкоопсоюз (чистый убыток 7,7 млн рублей). Как видно, строители по росту убытков вне конкуренции.

По мнению Андрея Кобякова, главная причина — плохая работа менеджмента строительных предприятий, которые просто не могут взять то, что лежит на поверхности.

Так не выполнены обещания, данные в мае на заседании президиума правительства — вместо роста строймонтажа в июне получено снижение на 1 процентный пункт — до 91,5% к первому полугодию 2016 года. Из-за этого страна потеряла 0,5 процента ВВП. Как заявил Андрей Кобяков, если бы выполняли то, о чем договаривались, то страна имела бы ВВП за 6 месяцев не 101, а 101,5%.

«За счет чего? Да прежде всего за счет использования тех денег, которые есть. Строители говорят, что на стройку не хватает денег. При этом не используются запланированные льготные кредиты Банка развития. Общий объем ресурсов освоен всего на 32%. Я чуть позже об этом скажу. Принят 240-й Указ главы государства о поддержке граждан на строительство жилья. Разворачивайте работу. Деньги есть, надо только правильно организоваться. Есть вопросы и по производству стройматериалов. Извести произведено на 4% меньше, кирпичей и блоков строительных — на 3%, бетона — на 15%. Это взаимосвязанные вещи», — подчеркнул он.

«За полгода, как я уже сказал, освоено всего 32,7%. По расчетам Минэкономики, только по причине недоосвоения предусмотренных планом ресурсов не добрали 0,5 процентных пункта ВВП, а строймонтаж мог бы быть на 5,6 процентных пункта выше. Этого хватило бы для выполнения целевой задачи по росту СМР. Это реальная цена неорганизованности отдельных руководителей», — отметил он. При этом премьер-министр привел конкретные примеры. «Инвестпроекты в АПК в рамках госпрограммы развития аграрного бизнеса. Предусмотрено 369 млн рублей. Деньги есть. Но для их использования нужно, чтобы проекты соответствовали требованиям программ — эффективность, окупаемость, гарантия возврата вложенных средств. Этого пока нет. Минсельхозпрод необоснованно затянул корректировку госпрограммы Агробизнес 2020. Из запланированных 369 млн банками выдано только 82 или 22%. Кому попало, без перспективы возврата деньги раздаваться не будут. Это основное требование! Наибольшие “зависшие” суммы — суммы по новым проектам по Банку развития на условиях конкурса (планом предусмотрено 105 млн рублей). Цели и проекты по конкурсу были с заинтересованными согласованы. В итоге, имея деньги на строительство молочно-товарных ферм (60 млн рублей), комплексов по откорму свиней (23 млн рублей), реконструкцию плодоовощехранилищ (12 млн рублей) и комбикормовых производств (10 млн рублей) не выдано ни одного рубля. До конца года ожидаемое освоение — лишь 25 из 105 млн рублей, то есть уже планируется к недоосвоению 80 млн рублей», — подчеркнул премьер-министр. Еще один пример — развитие юго-восточного региона Могилевской области.

«Предусмотрено финансирование — 52 млн рублей. Банк развития кредитует объекты по конкурсу, освоено — 0 рублей. По согласованию с областью на конкурс определили 5 направлений. Наиболее крупные — реконструкция МТФ (лимит 5 млн рублей), строительство свиноводческих комлексов (33 млн рублей). До настоящего времени на строительство молочно-товарных ферм не подано ни одной заявки, по свинокомплексам — только одна заявка. В итоге из 52 млн рублей, которые так настойчиво отстаивала область, в лучшем случае ожидаемое освоение составит не более 20 млн рублей», — сообщил руководитель правительства.