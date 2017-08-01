Строительная отрасль в Беларуси продолжают проседать
Несмотря на то, что правительство приняло ряд мер по оживлению строительной отрасли, она
Несмотря на то, что правительство приняло ряд мер по оживлению строительной отрасли, она
Как отметил руководитель правительства, по итогам первой половины 2017 года положительная динамика по объемам и прибыли наблюдается во всех отраслях экономики. Исключение составляют Минстройархитектуры (чистый убыток 60 млн рублей) и Белкоопсоюз (чистый убыток 7,7 млн рублей). Как видно, строители по росту убытков вне конкуренции.
По мнению Андрея Кобякова, главная причина — плохая работа менеджмента строительных предприятий, которые просто не могут взять то, что лежит на поверхности.
Так не выполнены обещания, данные в мае на заседании президиума правительства — вместо роста строймонтажа в июне получено снижение на 1 процентный пункт — до 91,5% к первому полугодию 2016 года.
«За счет чего? Да прежде всего за счет использования тех денег, которые есть. Строители говорят, что на стройку не хватает денег. При этом не используются запланированные льготные кредиты Банка развития. Общий объем ресурсов освоен всего на 32%. Я чуть позже об этом скажу. Принят 240-й Указ главы государства о поддержке граждан на строительство жилья. Разворачивайте работу. Деньги есть, надо только правильно организоваться. Есть вопросы и по производству стройматериалов. Извести произведено на 4% меньше, кирпичей и блоков строительных — на 3%, бетона — на 15%. Это взаимосвязанные вещи», — подчеркнул он.
«За полгода, как я уже сказал, освоено всего 32,7%. По расчетам Минэкономики, только по причине недоосвоения предусмотренных планом ресурсов не добрали 0,5 процентных пункта ВВП, а строймонтаж мог бы быть на 5,6 процентных пункта выше. Этого хватило бы для выполнения целевой задачи по росту СМР. Это реальная цена неорганизованности отдельных руководителей», — отметил он. При этом
«Предусмотрено финансирование — 52 млн рублей. Банк развития кредитует объекты по конкурсу, освоено — 0 рублей. По согласованию с областью на конкурс определили 5 направлений. Наиболее крупные — реконструкция МТФ (лимит 5 млн рублей), строительство свиноводческих комлексов (33 млн рублей). До настоящего времени на строительство
По его словам, на строительство