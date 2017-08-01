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21:34 (мск), источник: Ежедневник.by

Россельхознадзор выявил новые схемы мошенничества при поставках белорусской молочной продукции

Россельхознадзор заявил о выявлении новых схем мошенничества при поставках белорусской молочной продукции в Россию.

Источник: Ежедневник.by

Как сообщила «Ежедневнику» помощник руководителя Управления Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям Светлана Земченкова, на текущей неделе в ППУ «Красная Горка» Краснинского района Смоленской области на автодороге М 1 «Москва — Минск» Управлением Россельхознадзора в рамках взаимодействия со Смоленской таможней приостановлено движение автотранспортного средства, перевозившего «масло сладкосливочное несоленое массовой долей жира 82,5%» весом 20 тонн.

Отправителем молочной продукции явилось минское ООО «Внешинторг», погрузка осуществлялась также в Минске на ОАО «ТЛЦ «Озерцо-логистик», в соответствии с сопроводительными документами груз следовал в Кыргызскую Республику.

Изготовителем молочной продукции явился Любанский филиал ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат», в отношении продукции которого приостановлена ветеринарная сертификация для поставок в Российскую Федерацию.

Груз сопровождался ветеринарным сертификатом, удостоверением качества и безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов, товарно — транспортной накладной. Однако при проведении документарного контроля Управлением Россельхознадзора на ветеринарном сертификате был выявлен поддельный штамп «Груз учтен».

Наличие недействительного штампа на ветеринарном сертификате вызвало сомнение в подлинности самого сертификата.

По результатам проверки установлено, что ветеринарный сертификат является поддельным.

Данный документ был оформлен специалистом ГУ «Минская районная ветеринарная станция» Бурским Е. П. 21.07.2017 ООО «Боримилк» на сыр в количестве 20 тонн, производителем которого является Копыльский филиал ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат», со склада ООО «Ирмол» в Кыргызскую Республику.

Практически аналогичная схема мошеннических поставок была использована при попытке ввоза сухого молока из Беларуси.

Так, в ППУ «Красный Камень» приостановлено движение автотранспортного средства, перевозившего «молоко сухое обезжиренное» общим весом 4125 кг.

Изготовителем продукции явилось КПУП «Мозырские молочные продукты», в отношении продукции которого ветеринарная сертификация в Российскую Федерацию приостановлена, отправителем — минское ООО «ГудБиз», а получателем — ООО «Молинвест», г. Смоленск.

Вместе с тем, адрес получателя ООО «Молинвест», г. Смоленск, указанный в товаросопроводительных документах, не соответствует адресу: Российская Федерация, Брянская область, с Толмачево, указанному в ветеринарном сертификате.

Местом погрузки товара, как и в предыдущем случае является минское ОАО «ТЛЦ “Озерцо-логистик”».

Груз сопровождался ветеринарным сертификатом, удостоверением качества и безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов, товарно-транспортной накладной.

«Указанные факты свидетельствуют о продолжающихся попытках недобросовестных участников внешнеэкономической деятельности продвижения в Российскую Федерацию молочной продукции, временно запрещенной к поставкам в связи с выявлением в ней отклонений от установленных законодательством норм», — отметил Росссельхознадзор.

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