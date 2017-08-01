Россельхознадзор выявил новые схемы мошенничества при поставках белорусской молочной продукции
Россельхознадзор заявил о выявлении новых схем мошенничества при поставках белорусской молочной продукции в Россию.
Россельхознадзор заявил о выявлении новых схем мошенничества при поставках белорусской молочной продукции в Россию.
Как сообщила «Ежедневнику» помощник руководителя Управления Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям Светлана Земченкова, на текущей неделе в ППУ «Красная Горка» Краснинского района Смоленской области на автодороге М 1 «Москва — Минск» Управлением Россельхознадзора в рамках взаимодействия со Смоленской таможней приостановлено движение автотранспортного средства, перевозившего «масло сладкосливочное несоленое массовой долей жира 82,5%» весом 20 тонн.
Отправителем молочной продукции явилось минское ООО «Внешинторг», погрузка осуществлялась также в Минске на ОАО «ТЛЦ «Озерцо-логистик», в соответствии с сопроводительными документами груз следовал в Кыргызскую Республику.
Изготовителем молочной продукции явился Любанский филиал ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат», в отношении продукции которого приостановлена ветеринарная сертификация для поставок в Российскую Федерацию.
Груз сопровождался ветеринарным сертификатом, удостоверением качества и безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов, товарно — транспортной накладной. Однако при проведении документарного контроля Управлением Россельхознадзора на ветеринарном сертификате был выявлен поддельный штамп «Груз учтен».
Наличие недействительного штампа на ветеринарном сертификате вызвало сомнение в подлинности самого сертификата.
По результатам проверки установлено, что ветеринарный сертификат является поддельным.
Данный документ был оформлен специалистом ГУ «Минская районная ветеринарная станция» Бурским Е. П.
Практически аналогичная схема мошеннических поставок была использована при попытке ввоза сухого молока из Беларуси.
Так, в ППУ «Красный Камень» приостановлено движение автотранспортного средства, перевозившего «молоко сухое обезжиренное» общим весом 4125 кг.
Изготовителем продукции явилось КПУП «Мозырские молочные продукты», в отношении продукции которого ветеринарная сертификация в Российскую Федерацию приостановлена, отправителем — минское ООО «ГудБиз», а получателем — ООО «Молинвест», г. Смоленск.
Вместе с тем, адрес получателя ООО «Молинвест», г. Смоленск, указанный в товаросопроводительных документах, не соответствует адресу: Российская Федерация, Брянская область, с Толмачево, указанному в ветеринарном сертификате.
Местом погрузки товара, как и в предыдущем случае является минское ОАО «ТЛЦ “Озерцо-логистик”».
Груз сопровождался ветеринарным сертификатом, удостоверением качества и безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов,
«Указанные факты свидетельствуют о продолжающихся попытках недобросовестных участников внешнеэкономической деятельности продвижения в Российскую Федерацию молочной продукции, временно запрещенной к поставкам в связи с выявлением в ней отклонений от установленных законодательством норм», — отметил Росссельхознадзор.