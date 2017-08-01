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22:35 (мск), источник: Ежедневник.by

Белорусская экономика растет быстрее, чем ожидалось

Белорусская экономика восстанавливается даже быстрее, чем ожидалась. Об этом заявил премьер-министр Андрей Кобяков на заседании Совета министров.

Источник: Ежедневник.by

Как отметил в своем вступительном слове руководитель правительства, данные статистики свидетельствуют о сохранении тенденции роста по основным показателям экономического развития. По его словам, всего из 7 важнейших показателей прогноза социально-экономического развития в первом полугодии 2017 года выполняется 6.

«ВВП страны увеличился на 1% к январю — июню 2016 года. Это выше, чем планировали — задание на первое полугодие 2017 года — 100,2%. Более высокими темпами, чем ВВП растет производительность труда — 102,7% за 5 месяцев 2017 года. За май прибавили еще 0,7 процентного пункта. Обеспечен баланс во внешней торговле. Сальдо за 5 месяцев составило 265,3 млн долларов, или плюс 1,3% к ВВП. В прошлом году на эту дату результат был на 511 млн долларов хуже — имели минус 246 млн долларов», — подчеркнул он.

Андрей Кобяков подчеркнул, что снижается влияние монетарных факторов на инфляцию, которая за шесть месяцев 2017 года составила 3,4% при прогнозе на первое полугодие — не более 6,7%. Это минимальная инфляция за последние 10 лет.

«Не выполняется только один показатель по реальным располагаемым доходам населения, хотя тоже имеет тенденцию роста. При этом реальная заработная плата в январе-мае выросла на 2%, и этот рост полностью обеспечен ростом производительности труда (рост за 5 месяцев 102,7%). Следует отметить, что на показатель по доходам населения влияет не только уровень зарплат и пенсий, но и снижение ставок по банковским депозитам, где ранее физические лица “зарабатывали” на высоких ставках, а экономика при этом не имела приемлемых по цене ресурсов. Сейчас кредитно-депозитный рынок балансируется и постепенно переходит в нормальное русло», — считает он.

Премьер-министр проинформировал, что для выхода к концу года на запланированный уровень заработной платы (1000 рублей в среднем по стране) Минтруда с заинтересованными разработали график. В июне номинальная заработная плата составила 819,3 рубля, отклонение от графика составляет 1%. По его словам, не добираем 9 рублей. Он также подчеркнул, что исполняется республиканский бюджет. Профицит в январе — июне 2017 года составил 1,3 млрд рублей или 2,7% к ВВП, и в полном объеме направлен на погашение валютного долга страны.

«Общие финансовые показатели работы экономики улучшаются. Чистая прибыль в январе — мае превысила 4 млрд рублей с ростом к прошлому году в 2,4 раза. Такая тенденция наблюдается почти во всех отраслях. Исключение составляют Минстройархитектуры (чистый убыток 60 млн рублей) и Белкоопсоюз (чистый убыток 7,7 млн рублей). Это сопоставление с 2016 годом корректно, мы заметно в этой части стали работать лучше. Но надо помнить про еще недосписанные курсовые разницы и недоначисленную амортизацию. Поэтому у нас еще не короткий путь финансового оздоровления впереди. Гибкое курсообразование и взвешенная политика Национального банка способствуют сохранению стабильности на внутреннем валютном рынке. Чистая покупка валюты у населения с начала года составила 1,1 млрд долларов. Процентные ставки по новым кредитам для реального сектора за полгода снижены на 6,4 процентного пункта (с 20,5% годовых в декабре 2016 года до 14,1% — в июне 2017 года). Ставка рефинансирования Национального банка в этом году снижалась 6 раз. Сейчас она — 12% годовых», — подчеркнул премьер-министр.

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