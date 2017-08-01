Белорусская экономика растет быстрее, чем ожидалось

Источник: Ежедневник.by

Как отметил в своем вступительном слове руководитель правительства, данные статистики свидетельствуют о сохранении тенденции роста по основным показателям экономического развития. По его словам, всего из 7 важнейших показателей прогноза социально-экономического развития в первом полугодии 2017 года выполняется 6.

«ВВП страны увеличился на 1% к январю — июню 2016 года. Это выше, чем планировали — задание на первое полугодие 2017 года — 100,2%. Более высокими темпами, чем ВВП растет производительность труда — 102,7% за 5 месяцев 2017 года. За май прибавили еще 0,7 процентного пункта. Обеспечен баланс во внешней торговле. Сальдо за 5 месяцев составило 265,3 млн долларов, или плюс 1,3% к ВВП. В прошлом году на эту дату результат был на 511 млн долларов хуже — имели минус 246 млн долларов», — подчеркнул он.

Андрей Кобяков подчеркнул, что снижается влияние монетарных факторов на инфляцию, которая за шесть месяцев 2017 года составила 3,4% при прогнозе на первое полугодие — не более 6,7%. Это минимальная инфляция за последние 10 лет.

«Не выполняется только один показатель по реальным располагаемым доходам населения, хотя тоже имеет тенденцию роста. При этом реальная заработная плата в январе-мае выросла на 2%, и этот рост полностью обеспечен ростом производительности труда (рост за 5 месяцев 102,7%). Следует отметить, что на показатель по доходам населения влияет не только уровень зарплат и пенсий, но и снижение ставок по банковским депозитам, где ранее физические лица “зарабатывали” на высоких ставках, а экономика при этом не имела приемлемых по цене ресурсов. Сейчас кредитно-депозитный рынок балансируется и постепенно переходит в нормальное русло», — считает он.

Премьер-министр проинформировал, что для выхода к концу года на запланированный уровень заработной платы (1000 рублей в среднем по стране) Минтруда с заинтересованными разработали график. В июне номинальная заработная плата составила 819,3 рубля, отклонение от графика составляет 1%. По его словам, не добираем 9 рублей. Он также подчеркнул, что исполняется республиканский бюджет. Профицит в январе — июне 2017 года составил 1,3 млрд рублей или 2,7% к ВВП, и в полном объеме направлен на погашение валютного долга страны.