Белорусская экономика растет быстрее, чем ожидалось
Белорусская экономика восстанавливается даже быстрее, чем ожидалась. Об этом заявил
Белорусская экономика восстанавливается даже быстрее, чем ожидалась. Об этом заявил
Как отметил в своем вступительном слове руководитель правительства, данные статистики свидетельствуют о сохранении тенденции роста по основным показателям экономического развития. По его словам, всего из 7 важнейших показателей прогноза
«ВВП страны увеличился на 1% к январю — июню 2016 года. Это выше, чем планировали — задание на первое полугодие 2017 года — 100,2%. Более высокими темпами, чем ВВП растет производительность труда — 102,7% за 5 месяцев 2017 года. За май прибавили еще 0,7 процентного пункта. Обеспечен баланс во внешней торговле. Сальдо за 5 месяцев составило 265,3 млн долларов, или плюс 1,3% к ВВП. В прошлом году на эту дату результат был на 511 млн долларов хуже — имели минус 246 млн долларов», — подчеркнул он.
Андрей Кобяков подчеркнул, что снижается влияние монетарных факторов на инфляцию, которая за шесть месяцев 2017 года составила 3,4% при прогнозе на первое полугодие — не более 6,7%. Это минимальная инфляция за последние 10 лет.
«Не выполняется только один показатель по реальным располагаемым доходам населения, хотя тоже имеет тенденцию роста. При этом реальная заработная плата в
«Общие финансовые показатели работы экономики улучшаются. Чистая прибыль в январе — мае превысила 4 млрд рублей с ростом к прошлому году в 2,4 раза. Такая тенденция наблюдается почти во всех отраслях. Исключение составляют Минстройархитектуры (чистый убыток 60 млн рублей) и Белкоопсоюз (чистый убыток 7,7 млн рублей). Это сопоставление с 2016 годом корректно, мы заметно в этой части стали работать лучше. Но надо помнить про еще недосписанные курсовые разницы и недоначисленную амортизацию. Поэтому у нас еще не короткий путь финансового оздоровления впереди. Гибкое курсообразование и взвешенная политика Национального банка способствуют сохранению стабильности на внутреннем валютном рынке. Чистая покупка валюты у населения с начала года составила 1,1 млрд долларов. Процентные ставки по новым кредитам для реального сектора за полгода снижены на 6,4 процентного пункта (с 20,5% годовых в декабре 2016 года до 14,1% — в июне 2017 года). Ставка рефинансирования Национального банка в этом году снижалась 6 раз. Сейчас она — 12% годовых», — подчеркнул