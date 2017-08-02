Трассы М-11 не будет к Чемпионату Мира
Субподрядчики будущей платной магистрали
Субподрядчики будущей платной магистрали
Руководители ведущих
Александр Абросимов пришел на встречу с петербургскими дорожниками неподготовленным.
-Я вкратце про проблемы читал, да и про итальянскую забастовку на объекте слышал, но вы мне обрисуйте — кто заказчик, кто источник финансирования?
Директорам компаний пришлось хором проводить краткий ликбез: генподряд на почти 140-километровый участок магистрали в 2015 году получила турецкая «Идж Ичташ Асталди Иджа Иншаат Ширкети» (ICA). Заказчик — государственный «Автодор», но организаторские функции подряда переданы ООО «Магистраль двух столиц» (МДС). Строительство дороги, которая к ЧМ-18 должна связать главные города страны, ведется по принципу
Вот только этих миллиардов субподрядчики не получают от ICA с сентября 2016 года. И с того момента на стройке все идет не так.
По примерным подсчетам главы ООО «Доринжиниринг» Сергея Грачева, общая задолженность перед всеми исполнителями работ, включая дорожников, мостовиков и транспортные компании, вписывается все в те же 4 миллиарда. Весной, когда строители решили остановить работу, ICA получила от МДС транш 5 миллиардов. До субподрядчиков дошли лишь 750 миллионов.
За оставшийся год магистраль не может быть построена ни при каких обстоятельствах. Хоть ускоряйся, хоть напрягайся… И даже если ICA вдруг начнет исправно платить, то даже технологически наверстать упущенное уже невозможно. Если ситуация с платежами исправится, то объект может быть сдан только к июлю 2019 года.
«Так вы подайте иски в арбитраж», — прозвучало от омбудсмена логичное предложение. Строители дружно вздохнули: могли бы — подали, но все очень непросто. И вспомнили, как именно они попали в турецкий капкан.
Практически все компании и ранее сотрудничали с ICA. Сначала с момента, когда иностранцы взялись за масштабный проект по расширению мощностей аэропорта «Пулково», а затем пускали ЗСД.
«Мы их знали, они нас знали, поэтому мы и оказались на М-11. Многих турки под свое честное слово уговорили заключить контракты не напрямую с ICA, а с их “прокладками”. И по договору судиться с ними в Петербурге мы не можем. Только лондонский суд. А это нереально», — заверили Александра Абросимова субподрядчики.
Президент Ассоциации «Грузавтотранс» Владимир Матягин добавил, что проблемы дорожников напрямую касаются и перевозчиков. И практически все задействованные на стройке транспортные компании, по оценке Матягина, закончат сезон банкротами.
-А как вы все зарплату платите? — спросил омбудсмен.
-Лично я оформлял на себя кредиты в банке, — ответил Грачев.
«Значит, вам всем надо обратиться в прокуратуру. Что, мол, не могу платить людям
«Есть ощущение, что ICA “летит” в минус. По неизвестным нам причинам. И в финале этой истории мы вообще ничего не получим», — нагнетали строители.
Омбудсмен, в свою очередь, уверен, что обиженные строители должны не просто возмущаться «борзотой» руководства ICA, а мотивированно сообщать свою позицию во все инстанции. Только так еще можно успеть схватить «за хвост» турецкую компанию, если, конечно, она решила бесславно уйти с российского рынка банкротом.
В офисе ICA сегодняшний визит субподрядчиков к Александру Абросимову прокомментировать оперативно не смогли. Комментарий от имени
Для представителей ООО «Магистраль двух столиц» заявление дорожников стало неожиданным. Там также взяли короткую паузу для подготовки ответа на запрос редакции.
Источник «Фонтанки» в «Автодоре» на условиях анонимности заявил, что внятных аргументов для СМИ почти не осталось. Петербургский участок магистрали должен быть сдан к ЧМ-18. И без вариантов. О возможном переносе сроков строительства официально в Москве пока никто даже не рассуждал.
Екатерина Кураева, специально для «Фонтанки.ру».