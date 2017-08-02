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12:08 (мск), источник: Фонтанка

Трассы М-11 не будет к Чемпионату Мира

Субподрядчики будущей платной магистрали Москва-Санкт-Петербург заявили, что им не построить дорогу в 2018-м. Из-за долгов турецкого подрядчика уже отстают, минимум, на год.

Источник: РИА "Новости"

Руководители ведущих дорожно-строительных компаний Петербурга 1 августа обратились за помощью к бизнес-омбудсмену Северной столицы Александру Абросимову. Уполномоченного по защите прав предпринимателей ходоки с порога поставили перед фактом: запуск петербургского участка платной магистрали Москва-Петербург (трасса М-11, прим.ред.) окончательно сорван, ситуация — полный швах.

Александр Абросимов пришел на встречу с петербургскими дорожниками неподготовленным.

-Я вкратце про проблемы читал, да и про итальянскую забастовку на объекте слышал, но вы мне обрисуйте — кто заказчик, кто источник финансирования?

Директорам компаний пришлось хором проводить краткий ликбез: генподряд на почти 140-километровый участок магистрали в 2015 году получила турецкая «Идж Ичташ Асталди Иджа Иншаат Ширкети» (ICA). Заказчик — государственный «Автодор», но организаторские функции подряда переданы ООО «Магистраль двух столиц» (МДС). Строительство дороги, которая к ЧМ-18 должна связать главные города страны, ведется по принципу государственно-частного партнерства (ГЧП). Срок окончания работ — лето 2018 года.

В строительство «турецкого» участка трассы М-11 (до Новгородской области) в общей сложности будет вложено 76,6 миллиардов рублей (менее 20 процентов из которых — частные инвестиции).

Вот только этих миллиардов субподрядчики не получают от ICA с сентября 2016 года. И с того момента на стройке все идет не так.

По примерным подсчетам главы ООО «Доринжиниринг» Сергея Грачева, общая задолженность перед всеми исполнителями работ, включая дорожников, мостовиков и транспортные компании, вписывается все в те же 4 миллиарда. Весной, когда строители решили остановить работу, ICA получила от МДС транш 5 миллиардов. До субподрядчиков дошли лишь 750 миллионов.

За оставшийся год магистраль не может быть построена ни при каких обстоятельствах. Хоть ускоряйся, хоть напрягайся… И даже если ICA вдруг начнет исправно платить, то даже технологически наверстать упущенное уже невозможно. Если ситуация с платежами исправится, то объект может быть сдан только к июлю 2019 года.
Сергей Грачев
Глава ООО «Доринжиниринг»

«Так вы подайте иски в арбитраж», — прозвучало от омбудсмена логичное предложение. Строители дружно вздохнули: могли бы — подали, но все очень непросто. И вспомнили, как именно они попали в турецкий капкан.

Практически все компании и ранее сотрудничали с ICA. Сначала с момента, когда иностранцы взялись за масштабный проект по расширению мощностей аэропорта «Пулково», а затем пускали ЗСД.

«Мы их знали, они нас знали, поэтому мы и оказались на М-11. Многих турки под свое честное слово уговорили заключить контракты не напрямую с ICA, а с их “прокладками”. И по договору судиться с ними в Петербурге мы не можем. Только лондонский суд. А это нереально», — заверили Александра Абросимова субподрядчики.

Президент Ассоциации «Грузавтотранс» Владимир Матягин добавил, что проблемы дорожников напрямую касаются и перевозчиков. И практически все задействованные на стройке транспортные компании, по оценке Матягина, закончат сезон банкротами.

-А как вы все зарплату платите? — спросил омбудсмен.

-Лично я оформлял на себя кредиты в банке, — ответил Грачев.

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«Значит, вам всем надо обратиться в прокуратуру. Что, мол, не могу платить людям из-за долгов ICA. Есть угроза невыплаты зарплаты и в дальнейшем» — предложил еще один вариант уполномоченный по защите прав предпринимателей в Санкт-Петербурге. Строители дружно кивнули в знак согласия, но все же попросили омбудсмена попытаться повлиять и на заказчика.

Все же на счета турецкой компании перечисляются не частные, а государственные миллиарды.

«Есть ощущение, что ICA “летит” в минус. По неизвестным нам причинам. И в финале этой истории мы вообще ничего не получим», — нагнетали строители.

Омбудсмен, в свою очередь, уверен, что обиженные строители должны не просто возмущаться «борзотой» руководства ICA, а мотивированно сообщать свою позицию во все инстанции. Только так еще можно успеть схватить «за хвост» турецкую компанию, если, конечно, она решила бесславно уйти с российского рынка банкротом.

В офисе ICA сегодняшний визит субподрядчиков к Александру Абросимову прокомментировать оперативно не смогли. Комментарий от имени топ-менеджеров турецкой компании в пресс-службе пообещали предоставить «Фонтанке» только к завтрашнему дню, объяснив заминку «большой загруженностью руководства».

Для представителей ООО «Магистраль двух столиц» заявление дорожников стало неожиданным. Там также взяли короткую паузу для подготовки ответа на запрос редакции.

Источник «Фонтанки» в «Автодоре» на условиях анонимности заявил, что внятных аргументов для СМИ почти не осталось. Петербургский участок магистрали должен быть сдан к ЧМ-18. И без вариантов. О возможном переносе сроков строительства официально в Москве пока никто даже не рассуждал.

Екатерина Кураева, специально для «Фонтанки.ру».

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