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09:24 (мск), источник: РИА Новости

Автодорожная часть моста в Крым готова на 70%, заявил Соколов

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Автодорожная часть моста через Керченский пролив готова примерно на 70%, работы по железнодорожной части выполнены на 60%, заявил министр транспорт РФ Максим Соколов, слова которого приводятся в релизе ведомства.

Источник: РИА "Новости"

Соколов отметил опережающие темпы строительства по ряду направлений.

«Если говорить об автодорожной составляющей моста, то мы прошли уже около 70% работ, по железнодорожной части — около 60%. И нет никаких сомнений, что все поставленные задачи будут выполнены в установленные сроки», — сказал он.

Министр сообщил о завершении работ и готовности к установке железнодорожной и автодорожной арок моста весом 6 и 5 тысяч тонн соответственно. «Буквально через две недели на специально изготовленных в Севастополе платформах будет доставлена сначала железнодорожная арка, а затем через некоторое время и автодорожная», — уточнил он.

Арочные пролетные строения — самые габаритные элементы моста в Крым. Протяженность каждого — 227 метров, высота свода в высшей точке — 45 метров (или 80 метров от воды). После установки на фарватерные опоры они обеспечат беспрепятственный пропуск судов через свободное пространство шириной 185 метров и высотой 35 метров от воды, сообщал ранее инфоцентр «Крымский мост». Соколов напомнил, что единовременное ограничение движения в Керчь-Еникальском канале в период проведения морской операции по перевозке и установке арок составит не более 72 часов.

Кроме того, по словам министра, объем перевозок через Керченскую паромную переправу в 2017 году соответствует параметрам прошлого года, на данный момент перевезено порядка 3 миллионов пассажиров. При этом перевозки легкового транспорта заметно увеличились, с начала года этот показатель превысил 600 тысяч автомобилей.

Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года.

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