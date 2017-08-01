Биткоин распался на две новые валюты
Противоборство нескольких крупных группировок привело к разделению самой таинственной и скандальной валюты мира — биткоина — на две части. Теперь они называются bitcoin и bitcoin cash, передают информагентства.
Противоборство нескольких крупных группировок привело к разделению самой таинственной и скандальной валюты мира — биткоина — на две части. Теперь они называются bitcoin и bitcoin cash, передают информагентства.
Питер Боровых из компании Blockchain Global подтвердил, что хотя в течение некоторого времени сохранялись технические проблемы, форк (разделение) все же произошел. Последователи bitcoin cash считают, что их детище вдохнет новую жизнь в криптовалюту и поможет избавиться от таких «костылей», как низкая скорость транзакций.
Яблоком раздора среди компаний стали правила шифрования, которые не удалось привести к единому образцу. «Разработчики» выступают за меньшие блоки биткоинов, чтобы защитить себя от хакерских атак. А «майнеры» при этом хотят увидеть рост количества блоков, чтобы сделать систему быстрой и масштабируемой.