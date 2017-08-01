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22:34 (мск), источник: БЕЛТА

Биткоин распался на две новые валюты

Противоборство нескольких крупных группировок привело к разделению самой таинственной и скандальной валюты мира — биткоина — на две части. Теперь они называются bitcoin и bitcoin cash, передают информагентства.

Источник: БЕЛТА

Питер Боровых из компании Blockchain Global подтвердил, что хотя в течение некоторого времени сохранялись технические проблемы, форк (разделение) все же произошел. Последователи bitcoin cash считают, что их детище вдохнет новую жизнь в криптовалюту и поможет избавиться от таких «костылей», как низкая скорость транзакций.

Яблоком раздора среди компаний стали правила шифрования, которые не удалось привести к единому образцу. «Разработчики» выступают за меньшие блоки биткоинов, чтобы защитить себя от хакерских атак. А «майнеры» при этом хотят увидеть рост количества блоков, чтобы сделать систему быстрой и масштабируемой.

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