Биткоин распался на две новые валюты

Питер Боровых из компании Blockchain Global подтвердил, что хотя в течение некоторого времени сохранялись технические проблемы, форк (разделение) все же произошел. Последователи bitcoin cash считают, что их детище вдохнет новую жизнь в криптовалюту и поможет избавиться от таких «костылей», как низкая скорость транзакций.