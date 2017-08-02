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17:54 (мск), источник: Вести - Калининград

Благоустройство Нижнего озера в Калининграде начнут в августе

На благоустройство набережной пруда Нижнего выделят около 40 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба администрации Калининграда.

Источник: Вести - Калининград

Благоустройство пруда начнут со стороны фан-зоны ЧМ-2018. В августе подрядчик должен приступить к работам и завершить их в течение 90 дней с момента подписания контракта.

Проектом благоустройства территории, прилегающей к озеру, предусмотрен ремонт покрытия из брусчатки, подпорных стенок, пешеходных дорожек, спусков и ступеней, лестниц из брусчатки, входных групп и смотровых площадок, укрепление откосов.

В порядок приведут тротуар у памятного знака летчикам эскадрильи «Нормандия — Неман», сиденья у спуска и на смотровых площадках, бетонные и металлические ограждения, установят урны и скамейки, высадят деревья и кустарники.

Кроме того, в этом году планируют отремонтировать и два пешеходных моста на пруду Нижнем. Пакет документов на выполнение работ по ремонту Университетского моста сейчас проходит проверку в Региональном центре по ценообразованию в строительстве.

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