Благоустройство Нижнего озера в Калининграде начнут в августе
На благоустройство набережной пруда Нижнего выделят около 40 млн рублей. Об этом сообщает
На благоустройство набережной пруда Нижнего выделят около 40 млн рублей. Об этом сообщает
Благоустройство пруда начнут со стороны
Проектом благоустройства территории, прилегающей к озеру, предусмотрен ремонт покрытия из брусчатки, подпорных стенок, пешеходных дорожек, спусков и ступеней, лестниц из брусчатки, входных групп и смотровых площадок, укрепление откосов.
В порядок приведут тротуар у памятного знака летчикам эскадрильи «Нормандия — Неман», сиденья у спуска и на смотровых площадках, бетонные и металлические ограждения, установят урны и скамейки, высадят деревья и кустарники.
Кроме того, в этом году планируют отремонтировать и два пешеходных моста на пруду Нижнем. Пакет документов на выполнение работ по ремонту Университетского моста сейчас проходит проверку в Региональном центре по ценообразованию в строительстве.