Благоустройство Нижнего озера в Калининграде начнут в августе

Источник: Вести - Калининград

Благоустройство пруда начнут со стороны фан-зоны ЧМ-2018. В августе подрядчик должен приступить к работам и завершить их в течение 90 дней с момента подписания контракта.

Проектом благоустройства территории, прилегающей к озеру, предусмотрен ремонт покрытия из брусчатки, подпорных стенок, пешеходных дорожек, спусков и ступеней, лестниц из брусчатки, входных групп и смотровых площадок, укрепление откосов.

В порядок приведут тротуар у памятного знака летчикам эскадрильи «Нормандия — Неман», сиденья у спуска и на смотровых площадках, бетонные и металлические ограждения, установят урны и скамейки, высадят деревья и кустарники.