Хабаровские приставы за долги арестовали автозаправку в Находке

Сотрудники отделения управления федеральной службы судебных приставов по Кировскому району Хабаровска наложили арест на автозаправочную станцию в Находке Приморского края. Как рассказал ИА «Хабаровский край сегодня» сотрудник пресс-службы ведомства Константин Ермаков, это сделано в рамках взыскания задолженности перед бюджетом дальневосточной столицы, налоговой службы и нескольких коммерческих предприятий.

— Организация с регистрацией в Хабаровске занимается оптовой торговлей моторным топливом, в том числе авиационным бензином, — подчеркнул Константин Ермаков. — Её долг превысил 20 млн рублей. В ближайшее время заправочную станцию выставят на публичные торги, средства от её продажи направят на погашение задолженности.