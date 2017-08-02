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03:16 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Хабаровские приставы за долги арестовали автозаправку в Находке

Организация не рассчиталась с мэрией дальневосточной столицы, с налоговой и другими фирмами.

Сотрудники отделения управления федеральной службы судебных приставов по Кировскому району Хабаровска наложили арест на автозаправочную станцию в Находке Приморского края. Как рассказал ИА «Хабаровский край сегодня» сотрудник пресс-службы ведомства Константин Ермаков, это сделано в рамках взыскания задолженности перед бюджетом дальневосточной столицы, налоговой службы и нескольких коммерческих предприятий.

 — Организация с регистрацией в Хабаровске занимается оптовой торговлей моторным топливом, в том числе авиационным бензином, — подчеркнул Константин Ермаков. — Её долг превысил 20 млн рублей. В ближайшее время заправочную станцию выставят на публичные торги, средства от её продажи направят на погашение задолженности.

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