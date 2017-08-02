Новосибирские ученые вывели новый сорт супер-картошки

Источник: Вести - Новосибирск

Новосибирский соперник — израильской и египетской картошке. Златка — золотая надежда селекционеров. Сорт только вышел на рынок. Лидер по количеству клубней, по вкусу — как эталонная Адрэта. Завоюет сердца сибиряков, надеются учёные. Картошку на вкус, на цвет и форму оценивают те, кому определять будущее российского картофелеводства. Учёные, аграрии, представители ФАНО.

Олеся Герасименко, корреспондент: «На полях под Краснообском 6 десятков сортов картофеля, все исключительно отечественные. Проходят проверку сибирским климатом. Ровно такая же картошка в рамках всероссийского эксперимента растёт ещё в 4 регионах страны».

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Федеральная программа научно-технологического обеспечения АПК страны. Картофель в ней — приоритетное направление. Осенью стартует посвященная ей специальная подпрограмма. С поддержкой государства — более чем в 6 миллиардов рублей. Достаточно ли отечественной картошки? — вопрос продовольственной безопасности страны. Половина сортов, высеваемых в России — зарубежные. И упрекнуть-то некого.

Александр Сахаров, главный агроном: «Надо свои сначала разработать, свою базу. Если её развернуть хорошенько. нам зарубежные аналоги не понадобятся».

Чтобы россияне сажали российские же клубни — учёные создают семенную элиту. Растения, устойчивые к болезням, с крупными клубнями, скороспелые или наоборот — нужные качества задают селекционеры и генетики.

Екатерина Журавлева, профессор РАН, помощник руководителя Федерального агентства научных организаций России: «Здесь вы видите генетические паспорта, гены устойчивости к вирусам. Потому что это тоже важно показать производителю что этот сорт конкретный будет устойчив к вирусам».

Иван Лихенко, директор Сибирского НИИ растениеводства и селекции — филиала ИЦиГ СО РАН: «У нас задача какая дойти во всех семенах, во всем объеме семенного материала по стране до 25 процентов в результате этой программы до 25го года. Это очень длинная дорога, и она непростая».