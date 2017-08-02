Байкальск получит уголь из запасов области, чтобы возобновить горячее водоснабжение
Для ТЭЦ Байкальска из
Для ТЭЦ Байкальска из
Об этом 1 августа 2017 года сообщает
Руслан Болотов рассказал, что фактический годовой расход угля на ТЭЦ Байкальска составляет 110−115 тыс. тонн угля, в том числе 95 тыс. тонн — в отопительный период и 20 тыс. тонн — летом. Ежегодно дефицит топлива в тарифном решении составляет 30−35 тыс. тонн. Материалы на утверждение экономически обоснованного тарифа по теплоснабжению для Байкальска 19 июля направлены в службу по тарифам Иркутской области. После утверждения тарифа можно будет профинансировать топливную субсидию для приобретения угля.
Кроме того, чтобы не допустить чрезвычайных ситуаций, связанных с отсутствием нормативного запаса топлива, для Байкальска сформирован
Говоря о подготовке к зиме в Вихоревке Братского района, Руслан Болотов сообщил, что из
«Один котел большой мощности на текущий момент смонтирован и подготовлен к запуску, подготовка к запуску в эксплуатацию другого будет завершена к 15 августа. Подготовлена к эксплуатации резервная электрокотельная, необходимая на период сильных холодов. Два новых котла меньшей мощности будут установлены в течение двух ближайших недель», — рассказал зампред областного правительства.
В целом подготовка к отопительному сезону в Иркутской области проходит в темпах прошлого года, а по некоторым показателям с опережением. Например, заменено 173,5 км ветхих электрических сетей из 285,8 км, что на 10% больше, чем в 2016 году. Весь уголь, запланированный к доставке в навигацию в рамках северного завоза, перевезен в полном объеме до мест назначения.