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05:01 (мск), источник: Baikal-info.ru

Байкальск получит уголь из запасов области, чтобы возобновить горячее водоснабжение

Для ТЭЦ Байкальска из аварийно-технического запаса Иркутской области отгружается 1,5 тыс. тонн угля.

Об этом 1 августа 2017 года сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на заявление заместителя председателя правительства области Руслана Болотова в ходе видеоконференции по вопросу подготовки к отопительному периоду под председательством министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Михаила Меня. По словам зампреда, выделение Байкальску топлива из АТЗ летом необходимо, в том числе и для снабжения города горячей водой. Уголь поступит на ТЭЦ до 7 августа.

Руслан Болотов рассказал, что фактический годовой расход угля на ТЭЦ Байкальска составляет 110−115 тыс. тонн угля, в том числе 95 тыс. тонн — в отопительный период и 20 тыс. тонн — летом. Ежегодно дефицит топлива в тарифном решении составляет 30−35 тыс. тонн. Материалы на утверждение экономически обоснованного тарифа по теплоснабжению для Байкальска 19 июля направлены в службу по тарифам Иркутской области. После утверждения тарифа можно будет профинансировать топливную субсидию для приобретения угля.

Кроме того, чтобы не допустить чрезвычайных ситуаций, связанных с отсутствием нормативного запаса топлива, для Байкальска сформирован аварийно-технический запас угля в 30 тыс. тонн.

Говоря о подготовке к зиме в Вихоревке Братского района, Руслан Болотов сообщил, что из аварийно-технического запаса Иркутской области муниципальному образованию выделено котельное оборудование (два котла КВТС-20 большой мощности и два котла КВСм-1,45 малой мощности) и вспомогательное оборудование (дутьевые вентиляторы, дымососы) на общую сумму 20,7 млн рублей.

«Один котел большой мощности на текущий момент смонтирован и подготовлен к запуску, подготовка к запуску в эксплуатацию другого будет завершена к 15 августа. Подготовлена к эксплуатации резервная электрокотельная, необходимая на период сильных холодов. Два новых котла меньшей мощности будут установлены в течение двух ближайших недель», — рассказал зампред областного правительства.

В целом подготовка к отопительному сезону в Иркутской области проходит в темпах прошлого года, а по некоторым показателям с опережением. Например, заменено 173,5 км ветхих электрических сетей из 285,8 км, что на 10% больше, чем в 2016 году. Весь уголь, запланированный к доставке в навигацию в рамках северного завоза, перевезен в полном объеме до мест назначения.

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