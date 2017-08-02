Приморье станет привлекательнее для туристов

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«С реализацией данного закона повысится привлекательность туристического бизнеса на территории Дальнего Востока. Разработанный механизм позволит привлечь в туристическую сферу новые инвестиции и реализовать перспективные туристические проекты, — прокомментировала введение налоговых льгот в ДФО член Комитета Госдумы по бюджету и налогам, депутат от Республики Саха (Якутия) Галина Данчикова».

Парламентарий отметила, что это восьмой по счету федеральный закон, принятый депутатами Госдумы седьмого созыва, который направлен на развитие Дальнего Востока.

На данный момент утверждены критерии для желающих воспользоваться налоговой преференцией по применению нулевой ставки. Она будет предоставлена, если организация имеет на территории ДФО гостиницу или иное средство размещения, и, если доходы от туристско-рекреационной деятельности составляют не менее 90% всех доходов налогоплательщика. А также если организация не применяет пониженную ставку по налогу на прибыль по иным основаниям и не производит в данном налоговом периоде операций с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами.

Отметим, что нулевая ставка на прибыль будет введена для туристско-рекреационного сектора на Дальнем Востоке с 1 января 2018 года. Налоговая льгота будет предоставлена на 3 года — до 31 декабря 2022 года.

Напомним, сегодня в Приморском крае формируются туристско-рекреационные кластеры. В их число вошло «Теплое море», расположенное неподалеку от поселка Славянка; «Педан» в Шкотовском районе; «Изумрудное кольцо» на территории Уссурийского городского округа, Михайловского и Спасского муниципальных районов; «Приморское кольцо» — резидент Свободного порта Владивосток.