Приморье станет привлекательнее для туристов
Введение на Дальнем Востоке нулевой ставки налога на прибыль для предприятий
Введение на Дальнем Востоке нулевой ставки налога на прибыль для предприятий
«С реализацией данного закона повысится привлекательность туристического бизнеса на территории Дальнего Востока. Разработанный механизм позволит привлечь в туристическую сферу новые инвестиции и реализовать перспективные туристические проекты, — прокомментировала введение налоговых льгот в ДФО член Комитета Госдумы по бюджету и налогам, депутат от Республики Саха (Якутия) Галина Данчикова».
Парламентарий отметила, что это восьмой по счету федеральный закон, принятый депутатами Госдумы седьмого созыва, который направлен на развитие Дальнего Востока.
На данный момент утверждены критерии для желающих воспользоваться налоговой преференцией по применению нулевой ставки. Она будет предоставлена, если организация имеет на территории ДФО гостиницу или иное средство размещения, и, если доходы от
Отметим, что нулевая ставка на прибыль будет введена для
Напомним, сегодня в Приморском крае формируются
Екатерина Брязгунова.