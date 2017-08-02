С космодрома Куру успешно стартовала ракета Vega с двумя спутниками

Задачей этого пуска является выведение на орбиту двух спутников — OPTSAT-3000, предназначенного для министерства обороны Италии, и Venµs, предназначенного для проекта Израильского космического агентства (ISA) и Национального центра космических исследований Франции (CNES).

Запуск ракеты с космодрома Куру в ночь на среду стал восьмым стартом с этой площадки с начала года и десятым стартом для Vega с 2012 года.