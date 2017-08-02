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05:41 (мск), источник: РИА Новости

С космодрома Куру успешно стартовала ракета Vega с двумя спутниками

ПАРИЖ, 2 авг — РИА Новости, Виктория Иванова. Ракета-носитель Vega с двумя спутниками на борту в ночь на среду успешно стартовала с космодрома Куру во Французской Гвиане.

Источник: AFP 2017

Старт ракеты состоялся в 22.59 местного времени (4.59 мск). Запуск транслировался на сайте французской компании Arianespace.

Задачей этого пуска является выведение на орбиту двух спутников — OPTSAT-3000, предназначенного для министерства обороны Италии, и Venµs, предназначенного для проекта Израильского космического агентства (ISA) и Национального центра космических исследований Франции (CNES).

Запуск ракеты с космодрома Куру в ночь на среду стал восьмым стартом с этой площадки с начала года и десятым стартом для Vega с 2012 года.

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