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07:23 (мск), источник: Nur.kz

Эксперты рассказали, когда евро дойдет до 400 тенге

Казахстанцы наблюдают за стремительно растущим курсом евро.

Источник: Nur.kz

Если еще позавчера на нашей фондовой бирже европейскую валюту оценивали в 385 тенге 10 тиынов, то вчера она стоила уже 392. А в обменниках и того больше. В течение вторника стоимость «европейца» там доходила до невероятных для последнего времени 394 тенге, сообщает телеканал КТК.

Что же случилось с европейскими деньгами, почему они пошли вверх? Все потому, что доллар дешевеет, но не по отношению к тенге, а по отношению к евро!

Некоторые эксперты говорят, что виноват в этом президент США Дональд Трамп, который, придя к власти, погряз в скандалах. И Штаты, и мир в неведении, ждать ли от него исполнения предвыборных обещаний.

Из-за такой неопределенности «зеленый» сдает позиции «европейцу».

«По Трампу мы видим, что законодательные инициативы его буксуют, постоянные скандалы вокруг него. Вчера он уволил руководителя своей администрации по связям с общественностью, со СМИ, который не проработал и две недели.

Все наблюдают за этой драмой и на этом фоне американский доллар падает. То есть становится закономерностью, что для доллара Трамп — это плохо. И на этом фоне растут другие валюты. В том числе и евро, — говорит руководитель отдела аналитики ForexClub Николай Ивченко.

Только за июль евро подорожал в Казахстане почти на 20 тенге. Если первые месяцы этого года, как мы все видели, его цена падала, то с апреля устремилась вверх.

Сколько бы евроскептики не предсказывали развал союза после «Брексита», европейская валюта, судя по всему, наперекор злым языкам не обваливается.

«Рост курса евро к тенге не является чем-то исключительным или чем-то необычным. Дело в том, что с начала 2017 года евро пользуется особенной популярностью на международном валютном рынке.

Если еще пару лет назад всерьез обсуждался вопрос, что евро и доллар достигнут паритета, то сейчас концептуально подход участников рынка изменился. Сейчас многие понимают, какую политику будет проводить Федеральная резервная система США.

Но в фокусе внимания находится решение Европейского центрального банка, который может перейти от мягкой монетарной политики, к более жесткой. Это, как правило, ведет к усилению валютного курса, отмечает валютный стратег TeleTrade Александр Егоров.

Финансовые эксперты предсказывают, что усиление курса евровалюты продолжится ближайшие несколько месяцев. И уже осенью, по некоторым прогнозам, за 1 евро будут давать 1 доллар 25 центов.

На нацвалюте Казахстана это, естественно, тоже отразится. 400−410 тенге за «европейца» могут просить уже в октябре. Это, конечно, не факт, а лишь предположение экономистов. И опять же! — все может резко измениться, если президент США начнет набивать «американцу» цену.

Напомним, ранее депутат мажилиса Аманжан Жамалов прокомментировал слухи о возможной девальвации.

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