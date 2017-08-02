Эксперты рассказали, когда евро дойдет до 400 тенге
Казахстанцы наблюдают за стремительно растущим курсом евро.
Казахстанцы наблюдают за стремительно растущим курсом евро.
Если еще позавчера на нашей фондовой бирже европейскую валюту оценивали в 385 тенге 10 тиынов, то вчера она стоила уже 392. А в обменниках и того больше. В течение вторника стоимость «европейца» там доходила до невероятных для последнего времени 394 тенге, сообщает телеканал КТК.
Что же случилось с европейскими деньгами, почему они пошли вверх? Все потому, что доллар дешевеет, но не по отношению к тенге, а по отношению к евро!
Некоторые эксперты говорят, что виноват в этом президент США Дональд Трамп, который, придя к власти, погряз в скандалах. И Штаты, и мир в неведении, ждать ли от него исполнения предвыборных обещаний.
«По Трампу мы видим, что законодательные инициативы его буксуют, постоянные скандалы вокруг него. Вчера он уволил руководителя своей администрации по связям с общественностью, со СМИ, который не проработал и две недели.
Все наблюдают за этой драмой и на этом фоне американский доллар падает. То есть становится закономерностью, что для доллара Трамп — это плохо. И на этом фоне растут другие валюты. В том числе и евро, — говорит руководитель отдела аналитики ForexClub Николай Ивченко.
Только за июль евро подорожал в Казахстане почти на 20 тенге. Если первые месяцы этого года, как мы все видели, его цена падала, то с апреля устремилась вверх.
Сколько бы евроскептики не предсказывали развал союза после «Брексита», европейская валюта, судя по всему, наперекор злым языкам не обваливается.
«Рост курса евро к тенге не является
Если еще пару лет назад всерьез обсуждался вопрос, что евро и доллар достигнут паритета, то сейчас концептуально подход участников рынка изменился. Сейчас многие понимают, какую политику будет проводить Федеральная резервная система США.
Но в фокусе внимания находится решение Европейского центрального банка, который может перейти от мягкой монетарной политики, к более жесткой. Это, как правило, ведет к усилению валютного курса, отмечает валютный стратег TeleTrade Александр Егоров.
Финансовые эксперты предсказывают, что усиление курса евровалюты продолжится ближайшие несколько месяцев. И уже осенью, по некоторым прогнозам, за 1 евро будут давать 1 доллар 25 центов.
На нацвалюте Казахстана это, естественно, тоже отразится. 400−410 тенге за «европейца» могут просить уже в октябре. Это, конечно, не факт, а лишь предположение экономистов. И опять же! — все может резко измениться, если президент США начнет набивать «американцу» цену.
Напомним, ранее депутат мажилиса Аманжан Жамалов прокомментировал слухи о возможной девальвации.