Аналитик рассказал, каким будет курс доллара во второй половине 2017

Источник: Forbes.kz

Очевидно, что курс тенге очень сильно зависит от цен на нефть. Поэтому, прежде чем приступить к анализу экономического состояния Казахстана, для определения прогнозного курса тенге, мы сделали обзор нефтяного рынка, чтобы сформировать наши ожидания по стоимости нефти.

Нефтяной рынок

Цена на нефть упала на 16% в первом полугодии 2017

Первое полугодие 2017 можно назвать отрицательным для рынка «черного золота». Цена на нефть марки Brent за данный промежуток времени упала на 16%. Однако в течение июля снова восстановились, и на сегодняшний день находится на отметке в пределах $52 за баррель, в то время как максимальная цена в течение первого полугодия достигала отметку в $57 за баррель.

Нефти не помог и тот факт, что в мае страны ОПЕК+ продлили соглашение по сокращению добычи до конца марта 2018. Хотя страны ОПЕК+ в сумме сократили на рынке 1,8 млн баррелей в сутки.

Накопленный объема профицита остается высоким

Основной проблемой нефтяного рынка является переизбыток предложения. Как мы уже отметили выше, действия ОПЕК и ряда стран по сокращению излишков не принесли ожидаемого эффекта, так как США и некоторые другие страны продолжили наращивать добычу.

За первое полугодие 2017 США увеличили добычу нефти на 800 тыс. баррелей в сутки, а такие страны ОПЕК как Ливия и Нигерия — на 230 тыс. и 210 тыс. баррелей в сутки, соответственно. Итого, увеличение добычи в вышеуказанных странах составило 1,24 млн баррелей в день, что больше запланированного картелем снижения. То есть, получается, что тот объем, который был изъят с помощью договоренности ОПЕК+, был компенсирован вышеуказанными странами.

Из таблицы выше видно, что за последние несколько месяцев накопленный объем профицита не претерпел значительных изменений. Добыча в первом полугодии выросла на 490 тыс. баррелей в день, а спрос — на 820 тыс. В итоге, накопленный объем профицита нефти на рынке сократился всего на 21 млн баррелей или на 3,6%. Данное изменение крайне мало, учитывая, что данный профицит с начала 2015 по июнь 2017 составил 557 млн баррелей.

Как мы видим, добыча продолжает расти, несмотря на договоренности ОПЕК+ по сокращению, а накопленный объем профицита остается слишком большим, чтобы текущий дефицит баланса спроса и предложения смог его нейтрализовать в ближайшие годы.

Запасы нефти в США уменьшились, но все еще довольно большие

Наличие значительного переизбытка можно наблюдать и по запасам сырой нефти в США. С конца 2012 запасы нефти в США выросли на 144 млн баррелей. Стоит отметить, что рост запасов прекратился, и даже снизился в последние месяцы. Так, с начала апреля по конец июля запасы в США снизились на 48,5 млн баррелей, что, несомненно, является положительным сигналом. И в случае продолжения тренда, это может положительно повлиять на цену энергоносителя.

США продолжает увеличивать добычу несмотря на снижение цены на нефть

Главным источником проблем нефтяного рынка на сегодняшний день являются нефтепроизводители из США, в частности «сланцевики». На сегодняшний день США являются самым крупным производителем нефти в мире (15,5 млн баррелей в день, что составляет 16% мировой добычи). За последние 5 лет добыча в США выросла на 42%. По прогнозам американской администрации энергетической информации, к концу 2017 США будут добывать 16,3 млн баррелей в день, а к концу 2018 — 17 млн баррелей в день, что на 1,5 млн баррелей в день больше, чем сейчас.

Согласно прогнозам американской администрации энергетической информации, потребление нефти к концу 2018 составит 101 млн баррелей в день, что на 1,8 млн баррелей больше, чем сейчас. Если американские нефтяники увеличат добычу на 1,5 млн до конца 2018, то что бы как минимум удержать баланс спроса и предложения, другие страны должны довольстоваться увеличением лишь на 300 тыс. баррелей в день в течение ближайших 1,5 лет. А что бы сократить накопленные за предыдущие годы избыток и вовсе отказаться от роста.

Рост добычи в США может быть меньше, если рентабельность добычи будет низкой или отрицательной для американских нефтяников. По разным оценкам себестоимость добычи нефти в США составляет $30−40 за баррель. Данные по количеству буровых установок и объему добычи подтверждают готовность нефтяников из США добывать при текущих ценах на нефть. Как мы уже говорили выше, добыча в США выросла на 800 тыс. баррелей в день за первое полугодие, в то время как средняя цена за данный период составила $52,8 за баррель. Количество буровых установок выросло на 241 штуку за семь месяцев 2017 и составляет 766 буровых установок. Оба вышеуказанных показателя говорят о готовности США наращивать добычу при цене на Brent в пределах $50−52 за баррель.

Однако стоит заметить, что рост количества буровых установок все же замедлился в июле и вырос всего на 10 штук. А средняя цена на Brent в мае-июне составила $49,5 за баррель. То есть вероятно, что данная цена уже препятствует дальнейшему развитию нефтяной отрасли США, ну или как минимум замедляет его рост.

Выводы

Значительный избыток нефти на рынке все еще присутствует. Однако с апреля по июль накопленный объем профицита баланса между спросом и предложением значительно снизился, что возможно связано со снижением цены в данном периоде. Средняя цена с апреля по июль составила $50,4 за баррель. Запасы сырой нефти в США тоже снизились, и уменьшились на 48,5 млн. баррелей за последние 4 месяцев.

Однако реакция нефтедобычиков из США на снижение цен на нефть во втором квартале 2017 пока остается более сдержанной — добыча и число буровых установок продолжили расти, хоть и замедлились. Особенно замедление заметно по числу новых буровых установок. Вероятно, что цена в диапазоне $50−52 за баррель вполне устраивает те нефтедобывающие компании из США, которые уже добывают или начали добывать в первом полугодии. Но это не означает, что эта цена устраивает, тех, кто еще не начал это делать и находится на стадии принятия решения. А учитывая тот факт, что некоторые месторождения все еще не открыты, можно сделать предположение, что цена нерентабельности этих месторождений находится не так далеко от цен, сформировавшихся за последние полгода. А это в свою очередь означает, что при текущей цене, рост добычи нефти и новых буровых установок в США замедлится, что в свою очередь положительно повлияет на стоимость нефти.

Кроме того, нужно понимать, что спрос тоже не стоит на месте и увеличивается с каждым годом. За последние три года средний рост потребления составил 2% в год. А по прогнозам американской администрации энергетической информации, во втором полугодии спрос на нефть вырастет на 240 тыс. баррелей в сутки.

Учитывая эти факторы, мы считаем, что во втором полугодии 2017 цены на нефть не претерпят значительных изменений, без вмешательства дополнительных факторов (к примеру, перебоев с поставками из-за военного конфликта и т. д. ). По нашим предположениям, Brent будет торговаться в диапазоне $48−54 за баррель во втором полугодии 2017, а средняя цена будет сформирована в пределах $51 за баррель.

Макроэкономика Казахстана

Рост экономики ускоряется

Похоже, что экономика Казахстана адаптировалась к текущим ценам на нефть, показывая уверенный рост. По словам министра национальной экономики, в первом полугодии рост ВВП составил 4,2%. Несомненно, подобный рост отчасти связан со слабыми показателями роста ВВП в первом полугодии предыдущего года (в первом полугодии ВВП вырос на 0,1%). Но, все же, показать подобный рост при средней цене на нефть $52,6 за баррель — это хорошее достижение.

На 2017 ожидаемый рост ВВП составляет:

— по прогнозам Национального Банка — 2,8%,

— по прогнозам Министерства национальной экономики — 2,5%,

— по прогнозам Азиатского банка развития — 2,6%,

— по прогнозам МВФ — 2,5%,

— по прогнозам ЕБРР — 2,4%,

— по прогнозам Всемирного банка — 2,4%,

— по прогнозам Moody’s — 2,5%,

— по прогнозам S&P — 2,5%,

— по прогнозам Fitch — 2,2%.

Средний консенсус прогнозов касательно реального роста ВВП по итогам 2017 составляет около 2,5%, в то время как в 2016 рост ВВП составил 1,0%.

Учитывая увеличение добычи на Кашагане, более высокую цену на нефть, а также рост ВВП в первом полугодии, рост ВВП в 2017 в пределах 2,5% выглядит вполне реализуемым. Напомним, что средняя цена Brent в 2016 составила $45,1 за баррель, в то время как ожидаемая цена по итогам 2017 составляет $52 за баррель.

В 2018—2019 рост экономики, по ожиданиям, будет еще выше — в пределах 3,5−4,5%.

Обзор республиканского бюджета и госдолга РК

По итогам первого полугодия 2017 дефицит бюджета РК составил всего 287 млрд тенге или 0,6% от ВВП. Это является достаточно хорошим показателем, учитывая, что в 2015 и 2016 дефицит бюджета составлял 2,2% и 1,6% от ВВП. Данный уровень был достигнут при средней цене Brent $52,6 за баррель и курсе 318 тенге за доллар, что в пересчете стоимости «черного золота» на тенге будет равно 16 744 тенге за баррель. То есть, получается, что данный уровень цены на нефть (16 744 тенге за баррель) вполне допустим для удержания дефицита бюджета на приемлемом уровне. При этом поступления в бюджет были исполнены почти на 100%.

Однако тут есть одно «но». В начале июля из бюджета было выделено около 2,4 трлн тенге на оздоровление банковского сектора. Данные средства были направлены на выкуп пула проблемных кредитов у БТА, который в свою очередь погасил долг перед Qazkom, тем самым, в значительной степени «разгрузив» банковский сектор от токсичных активов.

Данные средства будут частично финансироваться за счет поступлений из Нацфонда (1,1 трлн. тенге), а остальная часть из самого бюджета. В итоге, прогнозируемый дефицит бюджета по итогам 2017 вырастет до 1,547 трлн тенге или 3,1% от ВВП. Данный дефицит значительно выше, чем в предыдущие годы, что не есть хорошо. Но, является ли он достаточно критичным, чтобы правительство и Нацбанк пошли на ослабление курса тенге?

Мы думаем маловероятно. Потому что данный дефицит можно профинансировать за счет увеличения государственного долга, который в принципе находится на достаточно комфортном уровне, даже несмотря на значительное увеличение в последние годы. При выборе между увеличением госдолга и проведением девальвации, мы считаем, что правительство и Нацбанк все же выберут первое.

Государственный долг Казахстана по состоянию на конец первого полугодия составляет 11,469 трлн тенге или 23% от ВВП. Это ниже, чем в большинстве развивающихся странах. По нашим расчетам, в результате финансирования дефицита бюджета, государственный долг вырастет до 12,7 трлн тенге. Данная сумма равна 26% от ВВП, что является достаточно приемлемым значением.

Нацфонд и ЗВР

Размер золотовалютных резервов (ЗВР) тоже играет важную роль в курсообразовании. И стремительное снижение ЗВР может подтолкнуть правительство и Нацбанк к ослаблению тенге для поддержания ЗВР.

В первом полугодии ЗВР выросли на 2% и составили $92,442 млрд. ЗВР состоят из средств Нацбанка ($30,302 млрд) и Нацфонда ($62,14 млрд). Нацфонд пополняется за счет поступлений, связанных с нефтедобывающей отраслью, а уменьшается за счет трансфертов в бюджет для финансирования тех или иных проектов. То есть, если нефтяной сектор будет себя плохо чувствовать, то и Нацфонд начнет получать меньше денег и соответственно начнет «худеть».

Нацфонд по итогам первого полугодия вырос на 2%, прибавив $922 млн. Поступления в Нацфонд в первом полугодии составили 1,044 трлн тенге, что на 76% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, и на 92% больше, чем во втором полугодии 2016. Благодаря сильному росту поступлений в Нацфонд, трансферты из Нацфонда в бюджет в размере 1,74 трлн тенге, прошли «безболезненно».

Конечно, во втором полугодии трансферты в бюджет будут гораздо больше, чем в первой половине года (2,675 трлн тенге во втором полугодии против 1,74 трлн тенге в первом), однако Нацфонд от этого не получит чувствительный урон. По нашим прогнозам, в конце 2017 размер Нацфонда составит $57,1 млрд, а ЗВР будут равны $88,0 млрд или 58% от ВВП. В 2016 соотношение ЗВР к ВВП было равно 66%.

Несомненно, трансферты из Нацфонда в бюджет значительно «проедят» Нацфонд страны. Однако итоговая сумма снижения все же не настолько велика, чтобы говорить о необходимости ослабления национальной валюты. Данная мера по спасению банков больше единовременная (по крайней мере хочется в это верить), и без подобных расходов Нацфонд страны как минимум держался бы на текущих значениях. А это уже говорит о том, что при текущих ценах на нефть и курсе тенге, Нацфонд чувствует себя вполне неплохо.

Индекс реальных обменных курсов

Индекс реального эффективного обменного курса тенге (REER — Real effective exchange rate) представляет собой средневзвешенное изменение обменного курса тенге по отношению к корзине валют 24 стран — основных торговых партнеров Казахстана (4 страны СНГ и 20 стран дальнего зарубежья), скорректированное на изменение относительных цен.

Увеличение/снижение индекса показывает, что тенге реально дорожает или дешевеет по отношению к корзине валют стран, с которыми Казахстан осуществляет торговые операции, а, значит, при прочих равных условиях отечественные производители испытывают менее или более благоприятные конкурентные условия на внутреннем и внешнем рынках.

После того, как в августе 2015 НБРК перестал поддерживать курс тенге, национальная валюта начала активно девальвировать, и индекс реальных обменных курсов тенге снизился до диапазона 70−80. Сейчас этот индекс находится на уровне 82,7. Если сравнивать этот индекс с периодами, когда проводилась девальвация (январь 2009 — 113,7; январь 2014 — 101,0; август 2015 — 103,4), то он значительно ниже, чем в эти периоды. То есть сейчас можно сказать, что давление на тенге с точки зрения индекса реальных обменных курсов отсутствует. Сейчас, условно говоря, покупать товары и услуги в Казахстане выгоднее, чем это было перед последними девальвациями. А, значит, спрос на тенге должен оставаться достаточно высоким, поддерживая национальную валюту. Кроме того, снижение индекса может положительно повлиять на торговый баланс и баланс услуг, что тоже хорошо для нашей экономики.

Инфляция и уровень реальной доходности

Другим важным компонентом в курсообразовании является уровень реальной доходности, который учитывает ожидаемый уровень инфляции и доходность по инвестициям.

Инфляция в Казахстане за первое полугодие составила 3,7%. Годовая инфляция равна 7,5%. Целевой уровень инфляции НБРК на 2017 составляет 6−8%, а на 2018 — 5−7%. Наш прогноз по инфляции на 2017 — 7,0%, а на 2018 — 6,5%.

Мы считаем, что увеличение денежной массы на рынке в связи с ростом кредитования может стать помехой в снижении инфляции во втором полугодии 2017 и в 2018.

Базовая ставка Нацбанка находится на отметке 10,5% с коридором +/-1%. Исходя из ожидаемого уровня инфляции (7,0%) безрисковая и моментальная реальная процентная ставка размещения составляет 2,3%, что в целом оставляет инвестиции в тенге привлекательными. То есть, если рынок не будет видеть причин для ослабления тенге, то спрос на национальную валюту будет обеспечен, тем самым укрепляя тенге.

Однако дальнейшее снижение базовой ставки может негативно сказаться на курсе тенге в будущем. Наш базовый прогноз по базовой ставке до конца года составляет 9,5%-10,0%.

Наши ожидания и видение по курсу тенге