«Департамент разрушения бизнеса»: владельцы НТО в Иркутске стали жертвами «охоты на ведьм»

Источник: IrkutskMedia.ru

Администрация Иркутска устроила локальный геноцид городских ларечников: все чаще в СМИ и аппарат регионального бизнес-омбудсмена стали поступать жалобы на действия муниципальных властей. Круглый стол «Проблемы взаимодействия бизнеса и власти в Иркутске» прошел 31 июля в аппарате уполномоченного по правам предпринимателей в Иркутской области. Основной задачей мероприятия было выслушать проблемы малого бизнеса и проконсультировать предпринимателей на тему «Что делать, если ваш павильон внезапно решили снести?». Как ранее сообщало ИА IrkutskMedia, представители мэрии не порадовали предпринимателей своим присутствием и не смогли ответить на довольно громкие реплики бизнес-сообщества. Как выяснилось, между собой предприниматели называют департамент развития малого предпринимательства «департаментом разрушения малого предпринимательства», а творящийся в городе повальный снос торговых точек иначе как «беспредел» назвать не могут.

Ужасы нашего городка

«Сегодня, к сожалению, мы должны констатировать, что администрация Иркутска на наше приглашение не откликнулась. Сегодня представителей нет, хотя мы их приглашали. Это печально. То есть, по сути, они устраняются от диалога с нами как с государственным органом. Ну, что ж, будем исходя из этого отстраивать свою работу», — отметил в начале круглого стола бизнес-омбудсмен Приангарья Алексей Москаленко.

Руководитель аппарата уполномоченного по правам предпринимателей Эвелина Секулович рассказала, что к ним все чаще обращаются предприниматели, торговые точки которых сносят без решения суда. Они получают уведомления, подписанные комитетом по экономике, и на основании распоряжения КУМИ осуществляется снос.

«Мы провели анализ всех документов и пришли к выводу, что этот снос незаконный. Я была на одном сносе газетного киоска в Ново-Ленино. Киоск, к счастью, не снесли, но это вопрос времени. Аналогичная ситуация — предприниматель получает уведомление, что его киоск — это самовольно установленный объект, хотя у предпринимателя есть договор на размещение, а также схема размещения НТО. Он написал заявление в полицию. В связи с этим мы хотели бы выработать единую позицию по этому вопросу. Но прежде чем перейти к обсуждению с органами прокуратуры и представителями бизнеса, я бы хотела озвучить нашу позицию. Первое — мы считаем такие действия незаконными. Второе — когда вы получаете эти уведомления, то приходите на консультацию в аппарат. Третье — нужно, безусловно, обращаться в суд, прокуратуру, полицию и Следственный комитет с заявлением о самоуправстве. Это препятствуют осуществлению предпринимательской деятельности. Четвертым шагом должен стать иск о признании распоряжения администрации о сносе незаконным», — сказала Эвелина Секулович.

Председатель Иркутского регионального союза предпринимателей Юрий Кривошеев заявил, что все происходящее сейчас с нестационарными торговыми объектами — это беспредел.

«От того, что в этом году происходит с нестационарными объектами, у меня волосы встают дыбом. Вы все прекрасно знаете, что в апреле мы провели митинг. Городская администрация сделала вид, что пошла на диалог. Мы хотели разобраться: кто явные нарушители, кого можно амнистировать, а кого нельзя и так далее. Недобросовестные люди есть как среди чиновников, так и среди предпринимателей, но не всех нужно стричь под одну гребенку. Здесь получилась такая ситуация: ранее мы контактировали с Евгением Семеновым, но он неожиданно уволился. Теперь диалог в городской администрации вести стало практически не с кем. Как вы видите, из городской администрации никого нет, то есть на диалог они не идут. Напряжение среди предпринимателей нарастает, потому что такой беспредел начинает происходить», — заявил Юрий Кривошеев.

Охота на ведьм

Помощник прокурора Иркутска Елена Войцехович рассказала, что в надзорном органе города находилось два обращения предпринимателей по фактам, связанным со сносом НТО. Массового характера эти обращения не носят, отметила она.

«В ходе проверки по одному случаю выявлены факты нарушения и внесено представление в адрес администрации. По второму случаю действие администрации признано обоснованным. Поэтому обсуждать массовый характер преступлений я не берусь. Но по каждому поступающему в органы прокуратуры обращению мы будем проводить проверки. Нужно сказать о том, что процедура сноса осуществляются в соответствии с нормативно-правовым актом органа местного самоуправления. Нужно рассматривать каждую ситуацию отдельно», — прокомментировал Елена Войцехович.

Председатель некоммерческой организации «Малые предприятия Иркутской области» Валентина Сокова напомнила помощнику прокурора, что вопрос о сносе НТО стоял перед ведомством еще год назад — в апреле 2016 года, когда начались первая «охота на ведьм» и снос ларьков, торгующих пивом.

«В прокуратуру было направлено предложение рассмотреть вопрос о сносе, потому что он был поголовный, потому что бы дано распоряжение снести все павильоны торгующие пивом. Когда мы обратились в прокуратуру, нас попросили принести нам хоть одно дело. Мы принесли дело и показали, что по аналогии с ним сотни предпринимателей лишаются павильонов. Мы хотели проверить насколько правомерен массовый снос. Пункт 6 статьи 10 закона о торговле говорит, что сносы возможны, только когда изменена или отменена действующая схема размещения НТО. Причем, если павильоны были построены до этих изменений, то они не подлежат сносу», — заявила Валентина Сокова.

Кроме того, если администрация сносит тот или иной объект, то она обязана предоставить предпринимателю место — это написано в 381 и 209-ФЗ. Мэрия и муниципалитет обязаны развивать предпринимательскую деятельность, оказывать имущественную и другую поддержку.

В работе с правительством все обстоит гораздо лучше, отметила Валентина Сокова.

«Когда у нас был совет при губернаторе на котором присутствовал министр имущественных отношений Иркутской области и представители муниципалитетов, то этот вопрос решился. Нерешаемых вопросов нет. Владислав Сухорученко пошел навстречу предпринимателям. Минимуществу досталось печальное наследство, которое им передали вместе со схемой. Сегодня они даже не пытаются ее расширять или изменять. Когда началась история с “Боярышником”, то Минимущества шло навстречу, если не было грубых нарушений. Единственная недоработка их в том, что если уж подают в суд по нарушению, так пусть пишут исковое заявление и дают шанс доказать, что нарушения не было», — рассказала предприниматель.

Настоящую Вальпургиеву ночь ларечникам устроили, когда в Иркутске прогремела весть об отравлении «Боярышником». Администрация начала клеймить предпринимателей, подобно ведьмам, которых инквизиция сжигала за отравление колодцев.

«Полиция, например, ходила только по наущению и заданию администрации: что проверить, кого проверить, как проверить, что написать в протоколе и куда его отправить. Сегодня у меня есть такие акты в которых администрация сама идет на проверку, фотографируют один павильон, фотографируют нутро другого павильона. Ни подписи, ни продавца — вообще ничего нету. Евгений Семенов, который не был ни на одной проверке, утверждает, и потом они сносят все с лица земли. Это какое-то беззаконие! Прокуратура не видит, полиция нарушает и никому нет дела. Сегодня уже дошли до продавцов газет», — отметила Валентина Сокова.

Меньше слов, больше дела

Председатель Иркутского отделения «ОПОРЫ России» Эдуард Яроцкий призвал предпринимателей использовать все рычаги и перейти к жесткой системе взаимодействия с властью.

«То, что я сегодня слышу про газетные киоски, мороженое и тому подобные точки, меня удивляет. Таких претензий к ним никогда не было, и вдруг появились — это прямое нарушение закона. Сколько бы мы сегодня не говорили друг другу, что мы такие хорошие и замечательные, но есть определенные рычаги и мы не можем переделать этого человека, его характер не будет ориентироваться на какие-то субъективные показатели, ведь есть еще и объективные вещи: правомочно — неправомочно. Для определения правомочности есть соответствующие органы. Поэтому мне кажется, сколько бы мы сегодня тут уже не говорили об этих вещах, все-таки надо перейти на такую жесткую схему», — заявил Эдуард Яроцкий.

Алексей Москаленко отметил, что для начала проверки прокуратуры нужна жалоба от предпринимателя, но не все станут это делать.

Напомним, администрация Иркутска и комитет по управлению муниципальным имуществом в одностороннем порядке продолжают расторгать договоры с владельцами НТО. Новый случай сноса павильонов произошел на улице Розы Люксембург, 31 (остановка Школьная) 31 июля. Представители администрации и спецтехника прибыли на место, чтобы демонтировать якобы самовольную постройку. Владелица газетного киоска ООО «ОМИ-Пресса» Лариса Владимирова, которая оказалась заложницей действий властей, рассказала, что павильон находился в схеме размещения НТО, нарушений и замечаний в адрес предпринимателя не поступало и не было судебных постановлений. Женщина намерена не допустить сноса торгового объекта и бороться с администрацией города за свои права в суде.

На примере Ларисы Владимировой руководитель аппарата бизнес-омбудсмена Иркутской области показала, как должны действовать предприниматели, если попадут в такую ситуацию.

2.2.2 — «число зверя» для предпринимателей Иркутска

Также на круглом столе выступила предпринимательница Марина Лыкова — хозяйка павильона на остановке «Школьная» в Ново-Ленино. Она заявила, что администрация Иркутска хочет снести девять торговых точек, принадлежащих разным людям. Договоры, заключенные с этими бизнесменами еще в 2007 году, администрация намерена расторгнуть на основании пункта 2.2.2, то есть в одностороннем порядке, без объяснения причин.

«Мы получили соответсвующие уведомления, и теперь до 15 августа мы обязаны снести свои огромные павильоны — некоторые свыше 100 кв. метров. Мы написали жалобу в прокуратуру и на имя мэра. К главе города мы даже записались на прием, но достучаться до него не можем. В приемной говорят, что все в порядке очереди. Сносят нас потому, что с нами три года борется депутат Думы Иркутска Виталий Матвийчук, который хочет построить на этой территории торговый центр. Прикрывается он тем, что там будет парк», — заявила Марина Лыкова.

Напомним, ранее был демонтирован павильон на пересечении улицы Богдана Хмельницкого и Пионерского переулка. Стоит отметить, что НТО находился на данном месте более десяти лет и имел все необходимые коммуникации. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на аккаунт руководителя аппарата уполномоченного по защите прав предпринимателей в Иркутской области Эвелины Секулович в Facebook.

В свою очередь, компромиссное решение приняли власти Приангарья в отношении владельцев нестационарных торговых объектов Иркутска, находящихся на землях минимущества. Предприниматели, которые не были замечены в грубых нарушениях торговли алкогольной продукцией в 2016—2017 годах, сохранят свой бизнес и с ними не будут расторгнуты договоры аренды. Министр имущественных отношений Иркутской области Владислав Сухорученко заметил, что такое решение совпало с мнением предпринимательского сообщества, уполномоченного по правам предпринимателей в регионе и позицией губернатора.

При этом экс-начальник департамента потребительского рынка Иркутска Евгений Семенов подчеркнул, что развитие хаотичной торговли, которая существовала ранее, закончено. Тогда экс-чиновник заявил, что не считает, что есть проблема с предпринимателями, которые оказались на улице, поскольку они нарушили однажды нарушили правила торговли.